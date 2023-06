"Czesne nie jest problemem. Dużo droższe jest utrzymanie". Kogo stać na edukację za granicą?

Zobacz wideo

Z roku na rok coraz więcej młodych ludzi decyduje się na studia za granicą. Ze statystyk prowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju wynika, że pod koniec 2022 roku poza granicami kraju studiowało około 50 tys. Polek i Polaków.

Dane udostępnione przez Your Path Academy pokazują, że największym zainteresowaniem wśród aplikantów z Polski aktualnie cieszy się Holandia, a później: Włochy, Hiszpania, Irlandia, Francja, USA i dopiero na siódmym miejscu plasuje się Wielka Brytania, która jeszcze przed brexitem zdecydowanie prowadziła.

Studia za granicą tylko dla bogatych? Niekoniecznie

Decydując się na studia za granicą, już na początku trzeba pamiętać, że koszt edukacji to nie tylko czesne, ale też utrzymanie, czyli: mieszkanie, wyżywienie, transport, rozrywka itd. Koszty życia codziennego różnią się w zależności od kraju, miasta i standardu, na jaki studenta czy jego rodziców stać. W związku z tym warto jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji, wiedzieć, które uczelnie, kierunki, państwa są w "zasięgu ręki" i odpowiadają budżetowi, na jaki można sobie pozwolić.

Ile kosztują studia w Europie? Dania, Szwecja, Finlandia, Holandia i Belgia

Na wielu europejskich uczelniach studia mogą być całkowicie bezpłatne albo dofinansowane dzięki umowom unijnym, przez co ich koszt jest zbliżony do kosztów ponoszonych przez studentów uczelni prywatnych w Polsce. - W Danii, Szwecji i Finlandii studiowanie jest bezpłatne. W Belgii to koszt ok. 1092 euro za rok nauki, a w Holandii ok. 2300 euro również za rok nauki. Z tym że w Holandii na pierwszy rok obowiązuje 50 proc. zniżki — powiedział w rozmowie z tokfm.pl Konrad Walczyk z Kastu International, firmy, która pomaga aplikować na międzynarodowe uczelnie.

Jak widać, na wielu uczelniach za granicą, czesne nie jest problemem. Dużo droższe natomiast jest utrzymanie. - W Skandynawii, Belgii czy Holandii aktualnie średnie koszty utrzymania studenckiego oscylują w okolicy 4 - 5 tys. złotych miesięcznie. Najwyższe są opłaty za mieszkanie i wyżywienie - zaznaczył Walczyk.

Potwierdziła to w rozmowie z nami studiująca w Holandii Oliwia. - Wiele zależy od miasta, jednak wszędzie koszty wynajmu z roku na rok rosną. Nie wiem jak akademiki, choć te pewnie są dużo tańsze, za to słabo dostępne. Jednak pokoje na wynajem, jak obecnie znajdziesz za 500 euro w takim np. Leiden (18 km od Hagi, 40 km od Amsterdamu - przyp. red.) - to będziesz miała szczęście. W Amsterdamie ceny są kosmiczne - powiedziała w rozmowie z nami studentka Utrecht University.

I dodała, że w ogóle największym problemem studentów w Holandii jest znalezienie mieszkania czy choćby pokoju i często jest tak, że "nieważne jak drogie coś będzie to i tak, chcąc studiować, trzeba takie mieszkanie czy pokój wziąć".

Oliwia mieszka teraz w mniejszej miejscowości - Amersfoort - oddalonej od Utrechtu o 20 km i na życie, poza opłaceniem wynajmowanego pokoju, wydaje ok. 400 - 450 euro miesięcznie. - Na życie, to znaczy na: jedzenie, transport, podręczniki, rozrywkę - zdradziła.

Najwięcej kosztuje utrzymanie, ale można dorobić

Mieszkanie za granicą trzeba sobie najczęściej znaleźć samodzielnie. Nie wszystkie uczelnie mają własne akademiki, natomiast często współpracują z firmami, które oferują lokum dla studentów.

- Zakwaterowanie w krajach europejskich (Europy Północnej - przyp. red.) wynosi od 300 do 600 euro miesięcznie. To jest dość duży rozstrzał i zależy od standardu. Koszt wynajmu zależy też od tego, czy ktoś chce dla siebie tylko pokój, czy całe mieszkanie. Jednak warto wiedzieć, że wynajem mieszkania najczęściej stanowi 50 proc. kosztów miesięcznych osoby studiującej za granicą – przyznał Konrad Walczyk z Kastu International. Zapewnił jednak, że chętni, zwłaszcza w Skandynawii czy Belgii lub Holandii, już po kilku miesiącach, są w stanie utrzymać się samodzielnie.

- Większość studentów stara się znaleźć pracę dorywczą. I jeśli tylko chcą, to im się to udaje. Po miesiącu, dwóch, czasami po pół roku znajdują pracę i są w stanie utrzymać się samodzielnie albo przynajmniej pokryć większość kosztów – przyznał Walczyk.

Potwierdził to Marcel, studiujący od 2 lat biotechnologię w Danii. Chłopak w rozmowie z nami przyznał, że pierwsze pół roku poświęcił głównie nauce, ale gdy zaliczył pierwszy semestr, postanowił utrzymywać się sam. - Dość szybko znalazłem pracę, akurat znajomy rezygnował i podesłał mi ofertę. Poszedłem na zmywak, później pracowałem jako kelner, teraz dorabiam jako kurier i w określonych godzinach podrzucam przesyłki. Utrzymuję się sam, nie muszę już nic brać od rodziców - mówił.

Jeśli nie praca to co? Do wyboru stypendia, wsparcie rządowe lub pożyczki

W podobnej sytuacji jest Oliwia z Holandii. Dziewczyna dorabia, pracując w czasie wolnym od nauki jako kelnerka. - W Holandii czesne wynosi 2000 euro rocznie, ale przy pracy zarobkowej 56 godzin miesięcznie można dostać dofinansowanie i pożyczkę, która pokryje cały koszt studiów, utrzymanie, darmową komunikację miejską - powiedziała.

I dodała, że to czy da się pracować i jak dużo, zależy od studenta i kierunku studiów. - Na większości się da, bo w Holandii jest bardzo mało godzin na uczelni i stawia się na samodzielną naukę, więc można to łatwo rozplanować. I o pracę bardzo łatwo, bo w miejscach takich jak restauracje, hotele, dowozy bardzo brakuje ludzi i można tam pracować z samym angielskim - zdradziła.

Konrad Walczyk z Kastu potwierdził w rozmowie z nami, że pracujący studenci w Danii i Holandii, mogą się starać o rządowe wsparcie finansowe. - W Holandii o ok. 400 euro bezzwrotnego grantu, oraz o nieskooprocentowaną pożyczkę w kwocie do ok. 500 euro miesięcznie. Może się też starać o pożyczkę na czesne, którą się dostaje w ratach przez kilka miesięcy. To pożyczka maksymalnie do 200 euro co miesiąc – wyjaśnił nasz rozmówca. - Natomiast w Danii jest szansa na bezzwrotny grant w wysokości ok. 800 euro miesięcznie, ale aby takie pieniądze dostać, trzeba mieć reguralną pracę, plus spełniać pewne określone wymagania – zaznaczył.

Walczyk swoim aplikantom zawsze poleca zabezpieczyć się finansowo na pierwsze pół roku, do momentu, aż znajdą jakąś pracę. - Takie 6 miesięcy to minimum, aby mieć odpowiednią zakładkę finansową. Ważnym aspektem, o którym warto pamiętać na początku, jest to, że często trzeba zapłacić za zakwaterowanie za cały okres wynajmu z góry oraz opłacić kaucję za mieszkanie. To jest obowiązujący standard, który trzeba mieć na uwadze. Jednak ogólnie koszt studiowania za granicą to porównywalne pieniądze do kosztów studiowania na uczelniach w dużych miastach w Polsce – podkreślił.

Jak drogie jest studiowanie we Włoszech?

Podobnie jak w Europie Północnej sytuacja wygląda na południu, zwłaszcza we Włoszech, gdzie koszta zależą od tego, czy uczelnia jest prywatna, czy publiczna. - Uczelnie prywatne we Włoszech nie mają narzuconych, limitów dotyczących tego ile studia mogą kosztować rocznie. I na przykład na Bocconi University w Mediolanie cena rocznego czesnego wynosi ok. 14 tys. euro. Jeśli natomiast chodzi o uczelnie państwowe, to w ramach UE czesne jest o wiele niższe. I np. na jednej z najbardziej renomowanych uczelni dla kierunku architektura na Politechnice Mediolańskiej – Politechnica di Milano, która jest najlepsza w Europie i trzecia najlepsza na świecie - koszt czesnego wynosi do 4 tys. euro – powiedział nam Konrad Talaga - Founder & CEO Your Path Academy, firmy - jak podkreśla - pomagającej w drodze na najlepsze, światowe uczelnie.

Jednak warto pamiętać, że bez względu na to, czy uczelnia jest prywatna, czy publiczna, we Włoszech podobnie, jak w innych krajach Europy dla studentów z zagranicy dostępne są przeróżne stypendia, dzięki czemu koszt studiowania można znacznie obniżyć.

- Na przykład jeśli chodzi o Bocconi to pierwsze stypendium, jakie będzie tam dostępne to stypendium ISEE, przyznawane tylko i wyłącznie na podstawie wysokości zarobków rodziców danego studenta. Jeśli ktoś jest z rodziny mniej zamożnej, jest w stanie dostać (i na Bocconi i na Politechnice Mediolańskiej oraz na innych włoskich uczelniach) stypendium, które zwolni go w pełni z płacenia czesnego - przyznał Talaga.

Poza tym we Włoszech dla studentów jest dostępne również stypendium D.S.U, przyznawane podobnie jak ISEE na podstawie zarobków rodziców aplikanta. Dodatkowo we Włoszech studenci dostają 5 euro dziennie na jedzenie oraz mogą się starać o dofinansowanie akademika, czy pokoju w wysokości nawet 400-500 euro miesięcznie.

Jak zapewnił nasz rozmówca, często finalnie wychodzi tak, że we Włoszech nawet na topowych uczelniach można studiować za pół darmo. - Mam w swoim zespole mentorów, którzy w ogóle nie płacą za uczelnie, do tego dostają stypendia na życie i utrzymanie - dodał.

Konrad Talaga, jeszcze niedawno, sam studiował reżyserię w Rzymie i pamięta, że na utrzymanie wydawał mniej więcej 1100-1200 euro miesięcznie. - 650 euro szło na pokój. Można też było mieć taniej od 400-550 euro miesięcznie, ale z gorszą lokalizacją i standardem. Jeśli chodzi o jedzenie, to kosztowało mnie ok. 300 euro i ok. 200-250 euro wydawałem tzw. nieplanowane wydatki, plus na transport, czyli np. na wynajęcie roweru czy komunikację miejską, albo wyjście do kina lub teatru. Nie brałem pieniędzy na utrzymanie od rodziców. Udawało mi się utrzymywać z zajęć, które prowadziłem, plus dostawałem 70 proc. stypendium od mojej uczelni na pokrycie czesnego - wyliczył w rozmowie.

Na północy Włoch jest drożej. Na przykład studiująca w Mediolanie Julia, płaci za pokój 750 euro, ale w rozmowie z nami zaznaczyła, że ma znajomych w mniejszych miejscowościach, jak Padwa czy Bolonia i wie, że tam koszty i wynajmu i życia są niższe. - Im mniejsze miasto, tym koszta niższe. Im dalej od centrum miasta, tym również taniej - podkreśliła dziewczyna.

Dziewczyna dodała też, że koszty życia studenckiego we Włoszech, można zmniejszyć, gdy mieszka się w akademiku. - Uczelnie oferują miejsca w akademikach, jednak pierwszeństwo tam mają osoby otrzymujące stypendia - przyznała.

Zapytana o dorabianie czy zarabianie we Włoszech, powiedziała, że jest to możliwe, jednak nie tak łatwe, "jak mogłoby się wydawać". - Większość prac dorywczych dostępnych jest tylko dla osób mówiących płynnie po włosku. Poza tym nie da się ukryć, że we Włoszech, rodowici Włosi są bardziej faworyzowani - zaznaczyła.

Julia jest studentką trzeciego roku, dostaje stypendia, ale mimo to ciągle jest na utrzymaniu rodziców. Nie udało jej się znaleźć pracy, która nie kolidowałaby z nauką i do tego zapewniała stały dochód. - Był taki moment pomiędzy pierwszym a drugim rokiem, że starałam się dorobić. Dorywcze zajęcie, pilnowałam małych dzieci, jednak gdy zaczął się rok akademicki, musiałam zrezygnować. Nie byłam w stanie pogodzić nauki z pracą - podkreśliła.

Studia w USA rozbijają bank. "Czesne należy do jednych z najdroższych na świecie"

Kolejnym krajem, który "wzięliśmy pod lupę", jeśli chodzi opłaty za studia za granicą to Stany Zjednoczone. Koszt życia studenckiego i opłaty czesnego w USA zależą od konkretnej uczelni, jednak średnio trzeba szacować ok. 80 tys. dolarów rocznie.

- Utrzymanie i życie w Stanach to koszt rzędu mniej więcej 20 tys. dolarów rocznie. Natomiast czesne należy do jednych z najdroższych na świecie i wynosi ok. 60 tys. dolarów rocznie - wskazał Konrad Talaga, którego firma pomaga studentom przejść proces rekrutacyjny, również na uczelnie w USA.

Okazuje się jednak, że wysokie czesne, jak i koszty utrzymania można obniżyć stypendiami. Do najpopularniejszych w USA należą Need- Based oraz Merit-Based. - Need-Based– to stypendium przyznawane na podstawie potrzeb finansowych danego studenta, czyli uzależnione jest w dużej mierze od wysokości zarobków rodziców. Przy wyliczeniach brany jest pod uwagę cały majątek rodziców: zarobki, kredyty, samochody itp. Drugi rodzaj wsparcia, czyli stypendia Merit-Based są przyznawane na podstawie osiągnięć studenta, ocen, olimpiad i innych dokonań naukowych. Czasami można dostać oba stypendia jednocześnie - powiedział Talaga.

Ekspert zwrócił uwagę, że mimo dostępnych programów stypendialnych, studiowanie w Stanach jest albo dla bardzo bogatych, albo dla osób, ponadprzeciętnie zdolnych i pracowitych, które "mają spore osiągnięcia na olimpiadach w liceach i bardzo wysokie średnie".

Wielka Brytania po brexicie dla studentów z zagranicy jest bardziej niedostępna

Przed brexitem Wielka Brytania była najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów na studia wśród studentów z Polski. Ostatnio jednak wiele się zmieniło, głównie ze względów ekonomicznych. - Koszt czesnego w Wielkiej Brytanii wynosi aktualnie ok. 25 - 35 tys. funtów rocznie w zależności od uczelni i kierunku. Najdroższe są: architektura, medycyna, prawo oraz biznes. I tak na przykład kierunek "Biznes i zarządzanie" na Oxfordzie kosztuje ok. 35 tys. funtów rocznie, na London School of Economics 27 tys. funtów, a na niszowych uczelniach ok. 25 tys. funtów rocznie. Jest to mniej więcej trzy razy drożej, niż było przed brexitem, który podniósł czesne z ok. 9 tys. funtów na 25-35 tys. rocznie - przyznał Talaga.

Po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE wycofane zostały też kredyty studenckie, które wspierane przez królową i Unię były przyznawane studentom na bardzo preferencyjnych warunkach. - Aktualnie stypendiów w UK jest bardzo mało, więc studiowanie tam podobnie jak w USA jest dostępne tylko dla naprawdę bardzo bogatych lub jednostek wybitnie utalentowanych – podkreślił mój rozmówca.

Potwierdziła to Magda z Krakowa, która jeszcze przed brexitem przez dwa lata studiowała chemię na Cambridge. - Dostawałam stypendium, rodziców było stać, żeby płacić za i tak nietanie studia. Jednak, gdy UK na dobre wyszła z Unii, wróciłam na rok do Polski, a teraz przeniosłam się na studia do Amsterdamu. Niestety opłaty w UK wzrosły kilkakrotnie i mimo, że moi rodzice do biednych nie należą, stwierdzili, że aktualne koszta przerastają ich możliwości - dodała dziewczyna.

Jeśli chodzi o życie i utrzymanie się w UK, to jak wspomina Magda, koszt jest uzależniony od miasta. - W Londynie trudno jest wynająć pokój poniżej 1 tys. funtów, ale już znajomi w Manchesterze czy Liverpoolu wynajmują za ok. 650-750 funtów. Anglia jest cholernie droga - wyznała. I dodała, że "trzeba też pamiętać, że oprócz wynajmu mieszkania, trzeba jeszcze żyć, a to kolejne tysiące - przeliczając na polskie złotówki".

Jak widać koszty, dostępne stypendia i granty na studia za granicą różnią się w zależności od kraju i uczelni. Często na początku drogi, trzeba też doliczyć pomoc wyspecjalizowanych w procesach rekrutacyjnych firm, które liczą sobie od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

