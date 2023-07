Traktor nie będzie już potrzebny. Pętla Mazurska ułatwi żeglowanie, ale za osiem lat

Zobacz wideo

Od kilkunastu lat mieszkańcy Mazur zabiegają o realizację szlaku żeglownego pod nazwą Pętla Mazurska. Teraz, żeby móc przepłynąć pełną trasę z jeziora Niegocin do Śniardw, na odcinku pomiędzy jeziorami Tyrkło i Buwełno trzeba wynająć traktor, który przetransportuje jachty na drugą stronę. Dlaczego? Ponieważ między Tyrkłem i Buwełnem połączenia wodnego brak.

Wszystko wskazuje na to, że za siedem lub osiem lat wynajmowanie ciągników już potrzebne nie będzie, a żeglarze dzięki pochylni będą mogli kontynuować rejs i popłynąć dalej, w kierunku Giżycka. – W planach jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą Pętla Mazurska. To budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy. Utworzenie tej pętli umożliwi dopłynięcie od jeziora Śniardwy z portu w Giżycku na jezioro Niegocin i z powrotem torem wodnym od jeziora Śniardwy do jeziora Niegocin – informuje Andrzej Chodkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Pętla Mazurska miałaby docelowo połączyć jeziora Niegocin i Śniardwy przez jeziora Niałk Duży, Niałk Mały, Wojnowo, Buwełno i Tyrkło. Byłby to odcinek ok. 30 km.

– To właśnie pomiędzy jeziorem Buwełno i Turłko znajduje się problematyczne miejsce. Akweny są od siebie oddzielone pasmem lądu o długości ok. 1600 metrów w linii prostej. Poza tym znajduje się tam wniesienie o wysokości ok. 36 metrów. W ubiegłym roku Wody Polskie zleciły wstępne studium wykonalności, żeby znaleźć rozwiązanie, które umożliwiłoby połączenie tych jezior i stworzenie tzw. Pętli Mazurskiej – informuje Chodkiewicz.

Cztery warianty. Który najlepszy?

Rozpatrywane były cztery rozwiązania. Pierwszy wariant to przekop kanału i zbudowanie dwóch śluz żeglugowych. Dzięki temu pomysłowi ominięto by wzniesienie. Druga propozycja to pochylnia, torowa kolej linowa, która połączyłaby w prostej linii jeziora Buwełno i Turłko. Przedstawiciel Wód Polskich tłumaczył mi, że "po to, żeby obniżyć koszty energii elektrycznej, wykorzystywany będzie napęd elektryczny przy zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, czyli ogniw fotowoltaicznych". Tego typu rozwiązania wykorzystano na Kanale Ostródzko-Elbląskim i wielu uważa je nawet za atrakcję turystyczną. Kolejny wariant to tunel żeglugowy, który biegłby pod tym wzniesieniem. Czwarty to kanał żeglugowy, który omijałby to wzniesienie i wyposażony byłby w sześć śluz żeglugowych.

– Przy analizie wielokryterialnej wzięto pod uwagę: aspekty prawne, techniczne oraz oddziaływanie na środowisko. Eksperci ocenili, że najkorzystniejszym ekonomicznie, technicznie i środowiskowo jest wariant drugi, czyli wykonanie kolejki linowo-torowej. Pochylnia uzyskała największą liczbę punktów. To jednocześnie najtańsze rozwiązanie. Koszt tej inwestycji to ok. 250 mln. Najdroższy wariant to wykopanie kanału żeglugowego. Wyceniono go na 600 mln zł – opowiada dyrektor z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

"Bardzo realistyczny projekt"

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", o tym, że na Warmii i Mazurach warto wrócić do pomysłu Pętli Mazurskiej, ministrom Adamczykowi i Gróbarczykowi, ale także premierowi Mateuszowi Morawieckiemu szepnął słówko Wojciech Kossakowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Ełku.

Jacek Protas, poseł Koalicji Obywatelskiej i były marszałek województwa, nie krytykuje pomysłu przekopu na Mazurach. Gdy stał na czele sejmiku wojewódzkiego, podnoszono pomysł realizacji tego przedsięwzięcia, ale zabrakło pieniędzy.

– Uważam, że jest to bardzo realistyczny projekt, który rozładowałby korki na Mazurach i uatrakcyjniłby Wielkie Jeziora Mazurskie, dlatego że jeziora Turkło i Buwełno są bardzo malownicze, leżą poza szlakiem, są rzadko uczęszczane. A do tego odległość pomiędzy nimi jest niewielka – mówi w rozmowie z tokfm.pl Jacek Protas, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego podkreśla, że "jeżeli takie inwestycje prowadzą do ożywienia regionu, to warto takie koszty ponieść, bo będą procentowały przez kolejne dziesięciolecia" i zwraca uwagę na działalność Niemców, którzy sto lat temu zbudowali śluzy i kanały. – Nie dość, że funkcjonują do dzisiaj, to dzięki nim Wielkie Jeziora Mazurskie są niepowtarzalną atrakcją turystyczną. Gdyby nie to, owszem, Mazury byłyby atrakcyjne, ale nigdy nie byłoby szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, który tak przyciąga turystów – tłumaczy Protas.

To dopiero początkowy etap

Realizacja Pętli Mazurskiej jest na początkowym etapie. Trwają prace planistyczne. Wody Polskie wystąpiły też do samorządów o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aby móc zrealizować inwestycję. Później ogłoszone zostaną kolejne przetargi. Konieczne będzie przygotowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji (np. środowiskowej) czy pozwoleń (wodno-prawnego i pozwolenia na budowę). A na końcu ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie robót budowlanych.

Kiedy w rejs wokół Wielkich Jezior Mazurskich będą mogły ruszyć pierwsze łódki? – Nie wszystko zależy od inwestora, dlatego nie mogę wskazać konkretnych terminów, kiedy inwestycja zostanie oddana do użytku. Toczy się procedura. Optymistycznie przyjmuję, że zakończenie robót może nastąpić ok. 2029–2030 roku – informuje Andrzej Chodkiewicz.

Inwestora, czyli Wody Polskie, czeka jeszcze największe wyzwanie. Zdobycie ok. 250 mln zł na realizację pochylni. – Będziemy poszukiwać środków ze źródeł zewnętrznych i dopiero wtedy będziemy spinać finansowanie – zapewnia dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Miejski Obszar Funkcjonalny Pętla Mazurska fot. http://mof.orzysz.pl/index.php?k=2

Żeglarze chwalą pomysł

Środowisko żeglarskie w politykę mieszać się nie chce. Chwali przedsięwzięcie i cierpliwie czeka na jego realizację. – Więcej kierunków, poprawa infrastruktury, nowe rejony do penetrowania dla żeglarzy. Zgodnie z ekologią i naturą – wylicza Michał Bielak z firmy, zajmującej się czarterowaniem jachtów. – Dla żeglarzy to może być oaza spokoju tak jak jezioro Dobskie, bo z powodu gwaru motorówek dużo żeglarzy tam ucieka na swoje rejsy. Na pewno, jeśli Pętla Mazurska powstanie, to uatrakcyjni nasz region pod względem turystycznym – zapewnia właściciel firmy.

– Jednostek pływających jest coraz więcej, a Mazury nie są z gumy. Żeglarze bywają tutaj przynajmniej raz, jak nie kilka razy do roku, mają więc praktycznie wszystko opływane. Jeżeli więc będą mogli odkryć nowe tereny, to na pewno będą zachwyceni. Mamy wielu zagranicznych turystów, którzy chwalą naszą infrastrukturę na Mazurach. Trzymamy kciuki za powodzenie tej inwestycji – dodaje Bielak.

Natura zagrożona?

Pojawiają się głosy, że przekop kanału i utworzenie Pętli Mazurskiej negatywnie wpłynie na środowisko. – Chronimy naturę. Z tego, co wiem, mają powstać wyciągi orczykowe pod żaglówki, których jest coraz więcej na Mazurach. To nie chodzi o to, że teraz przez te wszystkie oazy będą pływać motorówki, które mogą generować duży hałas – słyszę od Bielaka.

Czy w ten sposób niszczymy dzikość Mazur? – pytam byłego marszałka. – Te osoby, które tak mówią, nie wiedzą, że jeziora, którymi biegną szlaki żeglarskie, stanowią jedną piątą jezior, które mamy na Mazurach. Ważną część regionu stanowią rezerwaty, w których znajdują się zupełnie dzikie, pozamykane dla żeglugi akweny. Poza tym jeziora z Pętli Mazurskiej nie są wyłączone z ruchu turystycznego, znajdziemy tam różnego rodzaju pensjonaty, więc to nie jest tak, że one są absolutnie dzikie, a wprowadzenie ruchu żeglarskiego totalnie zaburzyłoby ich funkcjonowanie. Można by dyskutować, czy na tym szlaku mogłyby się poruszać łodzie o napędzie spalinowym. Gdyby dzisiaj ktoś mnie zapytał, to powiedziałbym, że to szlak dla żaglówek – podsumował Protas.

