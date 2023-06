Zabójstwo na Nowym Świecie. Sąd podjął decyzję w sprawie kolejnego zatrzymanego

Sebastian W. został zatrzymany we wtorek wieczorem. W środę funkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

REKLAMA

Prok. Banna poinformował PAP, że mężczyzna usłyszał zarzut udziału w zabójstwie 29-letniego mężczyzny w dniu 8 maja 2022 roku na Nowym Świecie w Warszawie, czyli czynu z art. 148 par. 1 Kodeksu Karnego. Sebastianowi W. grozi dożywocie. To jeden z trzech podejrzanych o tę zbrodnię.

- Prokurator po przesłuchaniu podejrzanego, skierował wniosek o utrzymanie w mocy tymczasowego aresztowania wobec Sebastiana W. wskazując na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez niego zarzuconego mu czynu, obawę ucieczki oraz grożącą mu realnie surową karę - poinformował prokurator.

Z argumentacją prokuratury zgodził się Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i uwzględnił wniosek w całości. - Sąd wydając decyzję podkreślił wagę zgromadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie materiału dowodowego oraz wskazał na ryzyko ukrycia się podejrzanego, co już miało miejsce, a także obawę matactwa procesowego z jego strony - przekazał Banna.

W areszcie jest też podejrzany Łukasz G. Trzeci z podejrzanych Dawid M. został zatrzymany za granicę. Obecnie trwają czynności zmierzające do przekazania go polskim organom ścigania w ramach procedury ekstradycyjnej.