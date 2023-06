Kujawsko-pomorskie. Wybuch i wyciek gazu z rurociągu. Ewakuacja mieszkańców

Do wybuchu i wycieku gazu z rurociągu wysokiego ciśnienia doszło w Ludkowie k. Inowrocławia. Na miejscu jest dwanaście zastępów straży pożarnej. Zawór gazu został zakręcony, więc nie dociera on m.in. do Nakła nad Notecią i Pakości.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl