Tusk czy Morawiecki? Polacy wskazali, który z polityków byłby lepszym premierem [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Uczestnicy sondażu zostali zapytani kto, ich zdaniem, byłby lepszym premierem Polski po jesiennych wyborach parlamentarnych; do wyboru ankietowani mieli obecnego premiera Mateusza Morawieckiego oraz szefa PO Donalda Tuska.

REKLAMA

Z badania wynika, że 39,4 proc. respondentów wskazało Donalda Tuska, a 27,2 proc. Mateusza Morawieckiego. 33,4 proc. respondentów ocenia obu polityków tak samo.

"Niemal połowa respondentów (47 proc.) w wieku powyżej 50 lat oraz podobny odsetek (48 proc.) osób z wykształceniem wyższym uważa, że Donald Tusk byłby lepszym premierem Polski niż Mateusz Morawiecki. Tego samego zdania jest co drugi badany (49 proc.) z dochodem powyżej 5000 zł netto oraz zbliżona grupa respondentów (48 proc.) z miast wielkości między 100 a 199 tys. mieszkańców" - komentowała cytowana przez portal rp.pl senior project manager w SW Research Małgorzata Bodzon.

Jak podano, Mateusza Morawieckiego częściej niż Donalda Tuska wskazują jako lepszego kandydata na premiera osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (37,3 do 26,2 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (29,9 do 29 proc.).

"Obaj politycy są tak samo często wskazywani przez wyborców w wieku 18-24 lata (po 24,6 proc. wskazań). W grupie najmłodszych respondentów najczęściej (50,8 proc.) wybierana była odpowiedź 'obu polityków oceniam tak samo' (odpowiedź tę wybrało też 48,8 proc. ankietowanych w wieku 25-34 lata)" - podał portal.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 czerwca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>