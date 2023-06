Ulewy oraz burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw

Zobacz wideo

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę północna część Polski znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum nad Finlandią. Południowa pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostaniemy w stosunkowo ciepłym powietrzu polarno-morskim.

Synoptyk IMGW: sobota z dużą ilością deszczu i burzami

Synoptyk IMGW zaznaczył, że tylko na północy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. - Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i miejscami opady deszczu i burze, także z gradem. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, a na samym południu kraju nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 29 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu oraz wysoko w górach dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60-65 km/h - powiedział Kamil Walczak z IMGW-PIB.

IMGW ostrzega przed burzami z gradem na południu kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem na południu kraju - woj. śląskie, woj. małopolskie i woj. podkarpackie.

Na tym terenie prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 55 mm, oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami może spaść grad.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla Dolnego i Górnego Ślska, Małopolski, Podkarpacia, Podlasia, Mazowsza, woj. świętokrzyskiego, woj. łódzkiego i woj. lubelskiego.

Na tym obszarze prognozowane są burze, którym będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Lokalnie mały grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń synoptycy określają na 80 proc. Alerty ostrzegające przed burzami obowiązują w sobotę do godziny 20.

Pogoda w nocy z soboty na niedzielę

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju zachmurzenie będzie duże. Występować będą opady deszczu, początkowo także burze. W centrum i na północny kraju pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 9 stopni na północnym wschodzie, do 14 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, umiarkowany, tylko nad morzem nieco silniejszy, w porywach do 50-60 km/h, północno-wschodni i wschodni.