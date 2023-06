Komisja zbada udział Morawieckiego w próbie przejęcia "Azotów" przez Rosjan? Posłanka PiS o "żonie Cezara"

Zobacz wideo

Komisja Europejska formalnie otworzyła postępowania przeciwko Polsce w sprawie naruszenia prawa UE w związku z przyjęciem ustawy o powołaniu przez Polskę komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Zdaniem KE, ustawa "lex Tusk" nadmiernie ingeruje w proces demokratyczny. Do sprawy odnieśli się w programie "Wybory w TOK-u" rozmówcy Dominiki Wielowieyskiej. - Mamy 21 dni na udzielenie odpowiedzi Komisji Europejskiej. Komisja prowadzi rutynowo takie postępowania wobec wszystkich państw członkowskich. [...] Ta decyzja o wszczęciu decyzji była zbyt pochopna i nie do końca zasadna - mówiła w TOK FM posłanka PiS Anna Milczanowska.

Posłanka dodała, że bez względu na projekt nowelizacji zgłoszony przez Andrzeja Dudę oraz działania podjęte przez KE, komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na polską politykę powstanie. - Nie wiem, kto będzie zasiadał w tej komisji. Spotykamy się we wtorek w Sejmie na 4-dniowym posiedzeniu i wtedy będziemy wiedzieć co i jak. A powołanie komisji to dbanie przede wszystkim o bezpieczeństwo Polaków. Polacy muszą wiedzieć - dodała Milczanowska.

Z parlamentarzystką partii rządzącej nie zgodził się Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, który nie uważa, aby działania KE były rutynowe. - Tego typu interwencja w trybie można powiedzieć - ekstraordynaryjnym, to jest znak najwyższego zaniepokojenia KE sytuacją w Polsce. Nie jest to rutynowa kontrola, tylko jest to absolutnie nadzwyczajne postępowanie, ponieważ sprawa jest nadzwyczajna - zaznaczył gość TOK FM.

Śmiszek zwrócił uwagę, że Polska pod rządami PiS-u ustanawia pewne precedensy, gdyż "jeszcze nie było takiego postępowania wszczętego przez KE, które opierałoby się na obronie wartości demokratycznych, a nie tylko obrony praworządności w konkretnym kraju UE".

Gość Dominiki Wielowieyskiej zaznaczył, że trudno mu jako prawnikowi przechodzi przez gardło słowo komisja czy organ administracji publicznej. - To jest zwykła, partyjna, polityczna jaczejka, która ma ścigać polityczne opozycyjne czarownice - dodał poseł Lewicy.

"To nie jest komisja, która ma coś ustalić, ale komisja, która ma oskarżyć"

- Komisja Europejska nie miała innego wyjścia. Uznała, to, co się dzieje w Polsce, za najwyższe zagrożenie dla wartości europejskich. Po drugie sama komisja (ds. badania wpływów rosyjskich na polską politykę - red.) będzie działała na podstawie przepisów, które są zbitkiem różnych pomysłów i wyobrażeń o przepisach prawnych, które zafunkcjonowały w głowach PiS. I tak naprawdę te jej decyzje administracyjne będą niszczyły życie polityczne konkretnym osobom - wskazał.

Gość "Wyborów w TOK-u" dodał w imieniu swojego klubu, że na pewno nikt z Lewicy nie weźmie w działaniach komisji udziału i zaapelował do reszty opozycji o solidarność - Powinniśmy być absolutnie solidarni, z każdym, z każdą, kto będzie przed tę komisję wezwany. To nie jest komisja, która ma coś ustalić, ale komisja, która ma oskarżyć - podkreślił Śmiszek.

Natomiast poseł PO Arkadiusz Myrcha zwrócił uwagę, że PiS miał osiem lat, wszystkie służby i prokuraturę, aby zbadać, kto i kiedy był pod wpływem rosyjskim. - Nie mam zielonego pojęcia, jakimi nadludzkimi mocami będą cechować się politycy PiS-u zajadający w tym czymś (komisji ds. badania wpływów rosyjskich- red.), że w takich nadzwyczajnych okolicznościach ustalą to, czego nie mogły ustalić żadne instytucje - dodał Myrcha.

- Zgadzam się, że do tej komisji nie należy się zbliżać. Ona jest skażona czystopolitycznym działaniem - podkreślił rozmówca Wielowieyskiej.

Komisja zbada również próbę przejęcia przez Rosjan Azotów w Tarnowie

Jak zadeklarowała w programie posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Anna Milczanowska, komisja ds. badania wpływów rosyjskich zbada również próbę przejęcia przez Rosjan Zakładów Azotowych w Tarnowie. Na początku czerwca opozycja przypomniała tę sprawę. - Ja mam ciągle w pamięci ten dramatyczny moment. Sprawdźcie to w dokumentach, do tego nie jest potrzebna żadna komisja, chociaż w finale będzie potrzebny prokurator. Kto i za jakie pieniądze chciał Azoty sprzedać rosyjskiemu oligarsze? Ile musiałam wykazać determinacji jako premier, bo taka była presja i interesy? Ten, który stał na szczycie piramidy interesów zaangażowanych w sprzedaż Azotów Rosjanom, panu Kantorowi, był Mateusz Morawiecki, wówczas prezes banku - powiedział Donald Tusk.

Ponad dziesięć lat temu rosyjski oligarcha, Wiaczesław Kantor, chciał wykupić akcje Zakładów Azotowych z pomocą Domu Maklerskiego BZ WBK. Głównym właścicielem domu maklerskiego był Bank Zachodni WBK, którego prezesem był wówczas przyszły premier, Mateusz Morawiecki.

Posłanka PiS odpierała jednak zarzuty, jakoby w 2012 roku Morawiecki - jeszcze jako pracownik banku - próbował pomóc Rosjanom w przejęciu spółki. - To są tylko pochopne oceny, z pewnością wszystko będzie badane. My wszyscy powinniśmy być jak "żona Cezara" - zaznaczyła Milczanowska.

Poseł Myrcha retorycznie wyszedł jednak z inną propozycją. - Skoro PiS czuje się tak komfortowo i bezpiecznie, to niech odda komisję w ręce opozycji - wskazał polityk PO. A Mirosław Suchoń z Polski 2050 określił zachowanie premiera jako "kuriozum". - Morawiecki dokładnie wiedział, co robi jego Biuro Maklerskie, że sprzyja rosyjskim interesom. To haniebne, że teraz próbuje się tego wypierać - podkreślił Suchoń.