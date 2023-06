Jak poinformował na Twitterze Szymon Kępka, reporter TOK FM, wędkarze zauważyli pomór ryb w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim.

Te doniesienia potwierdził w rozmowie z TOK FM dr Bogdan Wziątek, Przewodniczący Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Wędkarskiego. - Stwierdzono dużą ilość martwych ryb. Wszystko wskazuje na to, że te zwierzęta padły na skutek porażenia toksynami alg. Zniszczone skrzela i wybroczyny to charakterystyczne objawy - ocenił Wziątek.

Resort zaprzecza

Na niedzielę wojewoda opolski zwołał sztab kryzysowy w związku z sytuacja na Odrze i jej dopływach. Jeszcze w sobotę wieczorem resort środowiska wydał komunikat w tej sprawie. - W Kanale Gliwickim stwierdzono śnięcie 450 kg ryb. Wstępne analizy wskazują na gwałtowny spadek tlenu, miejscami do 45 proc.. Badania (7. 06) w ramach monitoringu interwencyjnego, nie wskazują na obecność złotej algi i wytwarzanych przez nią toksyn - czytamy w komunikacie resortu. Dodano, że Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał próbki do analiz, a ryby zostały zabezpieczone do badań. - Na miejscu czynności prowadzą służby wojewody opolskiego oraz pracownicy GIOŚ, obecni są również przedstawiciele PZW - napisało ministerstwo.

Złote Algi są w Kanale Gliwickim - jednym z największych dopływów Odry - i to co najmniej od lutego. Tak wynika z raportu Wód Polskich, do którego dotarł reporter TOK FM, Szymon Kępka w kwietniu. Wędkarze alarmowali, że sytuacja jest bardzo niepokojąca.