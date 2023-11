Deszcz to powód do uśmiechu. Hydrolog o "nowonormie". "Musimy nauczyć się oszczędzać wodę, kiedy ona spadnie"

Zobacz wideo Karolina Lewicka poleca TOK FM Premium

Susza suszy nierówna. W Polsce mamy już problem z suszą hydrogeologiczną. Jest to kolejny etap po suszy hydrologicznej. - Z tego typu suszą mamy do czynienia wówczas, gdy zaczynamy mieć problem z wodami gruntowymi, czego skutkiem mogą być utrudnienia z dostępem do wody - mówił prof. Paweł Rowiński - hydrolog, kierownik Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.

REKLAMA

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Prof. Rowiński zauważył, że w Polsce weszliśmy w stan bardzo groźnej suszy, a to, że pada, nie rozwiąże problemu. - Ulewy nic nie zmienią. (...) Żeby rozwiązać problem nasączenia gruntów, to deszcz musiałby naprawdę trwać – tłumaczył, bo najwięcej korzyści dla środowiska przyniósłby równomierny deszcz, który trwałby przez dłuższy czas.

"Zjawiska na pewno nie odwrócimy"

Na pytanie prowadzącego, czy ten proces można odwrócić, prof. Paweł Rowiński powiedział, że to "nowonorma". Ekspert wyjaśnił, że wraz ze wzrostem temperatury, rośnie także parowanie, co przyspiesza deficyt wody. – Obserwując ostatnie lata, to mamy długie okresy bezdeszczowe, potem potężną ulewę i w jej rezultacie podtopienia. (…) Nie ma sytuacji pośrednich. Niektórzy mówią, że to jest "nowonorma", że musimy się do tego przyzwyczaić i zaadaptować. Musimy nauczyć się z tym żyć, musimy nauczyć się oszczędzać wodę, kiedy ona spadnie, kiedy mamy jej dużo – podkreślił prof. Paweł Rowiński.

Kierownik Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk zwrócił uwagę, że takie funkcjonowanie należy wprowadzić i na poziomie indywidualnym, i na poziomie państwa. – Zjawiska na pewno nie odwrócimy, bo deszczu spada tyle samo co roku, ale jest cieplej i są dłuższe okresy, kiedy jest sucho. Natomiast możemy się nauczyć oszczędzać wodę - podkreślił jeszcze raz gość TOK FM.

Ekspert przypomniał, że brak wody nie dotyczy Polski w równym stopniu. - Na południu na ogół tej wody wystarcza, środkowy pas Polski – równiny i niziny są zagrożone suszami - przyznał Rowiński.

Na koniec hydrolog zaapelował, żebyśmy zmienili nieco swoje przyzwyczajenia. - Zwykle cieszymy się, kiedy świeci słońce, a trzeba się cieszyć, kiedy trochę popada. To też jest moment radosny – podsumował prof. Paweł Rowiński.

Susza suszy nierówna

Jak czytamy na stronie IMGW, wyróżniamy m.in. suszę hydrologiczną (niedobór zasobów wody w rzekach i jeziorach. Jej symptomami są niskie stany wody i przepływy), jak hydrogeologiczną. To niedobór wody w zasobach podziemnych. Monitoringiem wód podziemnych zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, który wydaje stosowne komunikaty i ostrzeżenia na temat suszy hydrogeologicznej. Wyróżniamy także suszę atmosferyczną (pierwsza faza rozwoju zjawiska, brak lub znaczy niedobór opadów na danym terenie) i glebową (gdy wilgotność gleby jest niedostateczna do prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie).