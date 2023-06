Tragiczny finał afery respiratorowej. Prokuratura potwierdza śmierć Andrzeja I.

Zobacz wideo

Lubelska prokuratura poinformowała, że kolejne pozyskane przez nią opinie biegłych z zakładów genetyki sądowej, histopatologii i patomorfologii potwierdziły wnioski z uzyskanej już w styczniu tego roku opinii biegłych z zakresu badań DNA, iż mężczyzna, którego ciało ujawniono 20 czerwca 2022 r. w mieszkaniu w Tiranie, to Andrzej I.

"Wobec niebudzących żadnych wątpliwości ustaleń co do śmierci Andrzeja I. Prokuratura Regionalna w Lublinie umorzyła prowadzone przeciwko niemu postępowanie" - podała.

Handlarz bronią uwikłany w aferę respiratorową

Na początku pandemii koronawirusa firma Andrzeja I., która od lat 90. handlowała bronią, zobowiązała się do dostarczenia Ministerstwu Zdrowia 1241 aparatów za sumę 44,5 mln euro. Z umowy zawartej przez resort zdrowia, którym kierowali min. Łukasz Szumowski i wiceminister Rafał Cieszyński wynika, że zlecenie miało być zrealizowane do 30 czerwca 2020 r. Umowę z firmą handlarza bronią podpisał Cieszyński.

Zamówiona liczba respiratorów nigdy nie dotarła do polskich szpitali. Firma Andrzeja I. - E&K - dostarczyła tylko 200 urządzeń, z których niewiele nadawało się do użytku. Ostatecznie resort zdrowia zrezygnował ze współpracy z biznesmenem. A jego firma nie zwróciła należnych MZ pieniędzy. W kwietniu 2022 roku politycy KO, poinformowali, że firma Andrzeja I. winna jest skarbowi państwa - z karami i odsetkami - łączną kwotę ok. 40 mln zł.

Skalę afery respiratorowej umniejszali - od momentu jej wybuchu - Ministerstwo Zdrowia, rząd. Prokuratura zwlekała z wszczęciem postępowania. W styczniu 2021 roku Jarosław Kaczyński - ówczesny wicepremier ds. bezpieczeństwa - wydał oświadczenie, w którym napisał, że "po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 r., może stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy".