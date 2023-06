Porwali, pobili i grozili maczetą 22-latkowi. Potem ukradli i spalili mu samochód

Jak informuje policja z Nowego Targu, do zdarzenia doszło w sobotę 3 czerwca w Tylmanowej. Trzech mężczyzn w wieku 19, 22 i 25 lat napadło na 22-letniego mieszkańca powiatu nowosądeckiego. Związali go, bili i grozili maczetą. Następnie wsadzili go do jego samochodu i wywieźli na teren powiatu nowosądeckiego, gdzie ponownie został pobity. Ostatecznie 22-latkowi udało się uciec z rąk oprawców i wezwać pomoc. Sprawcy ukradli i podpalili samochód mężczyzny.

Cała trójka podejrzanych po kilku dniach znalazła się w rękach policjantów. - Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu, gdzie usłyszeli zarzuty pozbawienia wolności, pobicia oraz kierowania gróźb pozbawienia życia wobec 22-latka. Odpowiedzą także za kradzież oraz popalenie samochodu pokrzywdzonego. Motywem działania sprawców były porachunki z 22-latkiem, szczegóły są nadal przedmiotem ustaleń śledczych. Za popełnione przestępstwa, grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. 25-latek dodatkowo odpowie za handel narkotykami, za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat - informuje policja z Nowego Targu.

Wszyscy podejrzani zostali aresztowani przez sąd.