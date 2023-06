Strzelanina w Szczecinie. W mieszkaniu znaleziono ciała. "Strzały słychać było na pół dzielnicy"

Zobacz wideo

Oficer prasowa szczecińskiej Komendy Miejskiej Policji kom. Anna Gembala podała PAP, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o hukach dobiegających z jednego z mieszkań przy ul. Kasjopei.

- Policjanci natychmiast pojechali na miejsce zdarzenia z innymi służbami ratunkowymi, aby ustalić, co się stało. Została podjęta decyzja o siłowym wejściu do mieszkania. W środku mundurowi ujawnili zwłoki - mówiła.

Policja nie podaje obecnie, ile ciał odnaleziono w mieszkaniu. Wcześniejsze przekazy mówiły o trzech ofiarach.

Przy ulicy Kasjopei znajdują się niewysokie domy wielorodzinne. Mieszkańcy osiedla, z którymi rozmawiała w czwartek wieczorem PAP podkreślali, że okolica jest bardzo spokojna.

Pan Stanisław wraz z partnerką Elżbietą wrócili ok. godz. 18, ale policja zabroniła mieszkańcom wejść na osiedle. - Słyszeliśmy strzały, to było głośne - słychać było na pół dzielnicy. Później to się uspokoiło, potem weszli antyterroryści i było słychać kilkanaście strzałów, po czym wszystko ucichło - opowiadał pan Stanisław.

Dodał, że w lokalu mieszkało dobrze sytuowane małżeństwo.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", świadek zdarzenia z parkingu supermarketu zobaczył ubraną na czarno osobę stojącą na balkonie pobliskiego budynku. "W ręce miał pistolet. Strzelał z niego. Raz za razem. Był huk, z lufy wydobywał się błysk. Czy to była prawdziwa broń, czy hukowa - nie wiem. Po chwili ten ktoś schował się w mieszkaniu, a zaraz potem opuszczono w nim rolety" - opowiadał świadek, cytowany na stronie internetowej szczecińskiej "Wyborczej".