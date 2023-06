"Jak można wstydzić się swoich dzieci?". O roli rodziców osób LGBT+ mówi mama geja

Zobacz wideo

O godzinie 14 w Warszawie rozpoczęła się Parada Równości. Jej tegoroczne hasło to: Wróżymy równość i piękność. Ma być okazją nie tylko do pokazania różnorodności i solidarności z osobami LGBT+, ale też upominania się o ich prawa.

W paradzie, jak co roku, weźmie udział wiele młodych osób. W porannej audycji TOK FM Karolina Głowacka rozmawiała z Anetą Sulwińską, nauczycielką, byłą dyrektorką Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Błaszkach, ale też mamą geja, aktywisty, szefa poznańskiej Grupy Stonewall - Mateusza Sulwińskiego. Dziennikarka zapytała, o to co gościni powiedziałaby rodzicom, którzy wstydzą się, że ich dzieci biorą udział w dzisiejszej Paradzie Równości.

- Dla mnie to jest niewyobrażalne, jak można wstydzić się swoich dzieci? Jeżeli decydujemy się na dziecko, to musimy być świadomi, że ono potrzebuje naszej akceptacji i naszego wsparcia bez względu na to, jakie jest i co życie mu przyniosło. Dlatego myślę sobie, że ci rodzice popełniają totalny błąd – powiedziała „Superbohaterka Wysokich Obcasów 2019".

Karolina Głowacka zwróciła uwagę na bardzo częsty problem wykluczenia przez rodzinę z powodu orientacji seksualnej. Aneta Sulwińska przyznała, że wielokrotnie spotkała się z podobnymi opowieściami, z czego część była „bardzo przerażająca".

- Jedna z matek zamknęła swoją córkę w pokoju. Nie wypuszczała jej z domu. Nie dawała jej jeść i powiedziała, że dopóki nie zmieni swojej orientacji, nie powie, że jednak jest heteroseksualna, to nie wyjdzie z tego pokoju. Te sytuacje są tak niewyobrażalne, że zakrawają właściwie na scenariusze fantastyczne. Nikt nigdy nie wyobraziłby sobie takich sytuacji, do jakich dochodzi – powiedziała.

Gościni wskazała, że po reformie edukacji, gdy w szkołach podstawowych są starsze dzieci, ma coraz częściej do czynienia z uczniami odkrywającymi swoją orientację seksualną, które czują, że rodzice nie zaakceptowaliby informacji o tym, kim są i boją się im o tym powiedzieć. - Dzieci (…) sondują swoich rodziców. Co rodzice mają do powiedzenia na ten temat i słyszę, że no rodzice absolutnie nie zaakceptowaliby takiej sytuacji. I co oni mają zrobić. To jest bardzo przykre, bo to są dzieciaki czternasto-, piętnastoletnie (…) One kochają tych rodziców – przyznała.

- A może niektórzy [rodzice - przyp. red.] się obawiają, że po prostu życie osób homoseksualnych w Polsce jest trudniejsze? – dopytywała prowadząca.

Zdaniem Anety Sulwińskiej jest to możliwe. Ale z pewnością ogromny wpływ na obawy ma brak świadomości. - Kiedy mój synek się wyautował, to pierwsza myśl w mojej głowie była taka: Co teraz go spotka w tym kraju? No wiadomo, że wszystko to co najgorsze. I ten lęk o niego właściwie do tej pory mi towarzyszy, chociaż na pewno już w mniejszym stopniu (…) Jeżeli nawet takie myśli towarzyszą tym rodzicom, którzy dowiadują się, że mają dzieci homoseksualne, to tym bardziej powinni ich wspierać, bojąc się o ich bezpieczeństwo. Ale z drugiej strony myślę sobie, że ten brak świadomości, bo ja nie ukrywam, że moja świadomość o osobach nieheteronormatywnych do momentu, kiedy mój syn mnie się nie wyautował, też właściwie była żadna – przyznała.

Do tego dochodzi jeszcze problem małych miejscowości, w których żyją. Przyznanie się przed społeczeństwem, że moje dziecko jest homoseksualne, może być trudne. - Chowają się, boją się napiętnowania, braku akceptacji ze strony środowiska, w którym żyją - wymieniła gościni.





Posłuchaj całej rozmowy:

