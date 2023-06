COVID-19. Koniec stanu zagrożenia epidemicznego. Ministerstwo Zdrowia podało termin

Zobacz wideo

Stan zagrożenia epidemicznego wprowadzono w Polsce od 16 maja 2022 r. Wcześniej obowiązywał stan epidemii. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego opublikowano w Dzienniku Ustaw w piątek, weszło w życie z dniem ogłoszenia.

Spadek zakażeń, zgonów i hospitalizacji

Stan zagrożenia, jak przekazał PAP w poniedziałek rzecznik resortu, został odwołany z uwagi na obecną sytuację epidemiczną - spadek zakażeń, zgonów i hospitalizacji.

- COVID-19 nie stanowi dziś większego zagrożenia, choć na pewno będziemy mieli fale zwiększonych zachorowań. System nie powinien już być jednak nadmiernie obciążony - powiedział rzecznik MZ.

Resort wcześniej zapowiadał odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego od 1 lipca. Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowano 2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza zniesienie szczególnych rozwiązań związanych z tym stanem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co będzie miało również pozytywny wpływ na sektor gospodarki, w tym działalność mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw" - wskazywano wówczas w uzasadnieniu projektu rozporządzania ministra zdrowia.

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego jest jednoznaczne z uchyleniem aktu prawnego, który go ogłaszał, czyli rozporządzenia ministra zdrowia z 12 maja 2022 r.

