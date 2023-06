Co dalej z "lex Tusk" 2.0? Senator nie ma wątpliwości. "PiS robi sobie z nas jaja"

Zobacz wideo

Choć sejmowa opozycja nie wzięła udziału w głosowaniu nad "lex Tusk" 2.0, to i tak ustawa została przyjęta. Wystarczyło 235 głosów posłów i posłanek Zjednoczonej Prawicy. Zgodnie z zapowiedziami teraz nad znowelizowaną ustawą ma obradować Senat. Jaką decyzję podejmie? Mimo zapowiedzi, dokument jeszcze do izby wyższej nie trafił. - PiS sobie z nas wszystkich jaja robi. W piątek po głosowaniu nad "lex Tusk" mówił: Szybko, szybciej, jeszcze szybciej, a ustawy w Senacie jeszcze nie ma – komentował w "Wywiadzie Politycznym" TOK FM Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, przewodniczący senackiej Komisji Ustawodawczej, były prezes NIK i były minister sprawiedliwości.

REKLAMA

Gość Karoliny Lewickiej tłumaczył, że zgodnie z regulaminem swojej komisji, powinien poinformować jej członków o harmonogramie prac z trzydniowym wyprzedzeniem. - Byłem przekonany, że Sejm w piątek natychmiast skieruje do Senatu ten projekt, używając argumentu, że w tym tygodniu projekt powinien trafić na posiedzenie plenarne - tłumaczył senator.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

- Skąd ta opieszałość? - dopytywała Karolina Lewicka? - Mam nieodparte wrażenie, że tu nie chodzi o samego króliczka, tylko o to, żeby go gonić. Myślę też, że nie doceniliśmy skali problemu. Prezes Kaczyński już nas przyzwyczaił, że robi, co chce, komu chce i jak chce, a co najwyżej ci, co go otaczają, pieją z zachwytu lub piejąc z zachwytu doznają stanu zaniemówienia. A tutaj nie było zaniemówienia - zauważył były minister sprawiedliwości, odnosząc się do reakcji Komisji Europejskiej czy Departamentu Stanu USA, które skrytykowały powołanie komisji ds. wpływów rosyjskich.

- Mam nieodparte wrażenie, że z tymi zapisami dotyczącymi komisji Kaczyński został jak Himilsbach z angielskim. Myślał, że to będzie rakieta i turbonapęd polityczny, a tu jak na razie same straty - komentował były prezes NIK.

Pozostały groźne zapisy

W ustawie "lex Tusk", po poprawkach Andrzeja Dudy, nie ma zapisów o wydawaniu przez komisję "środków zaradczych", czyli kar dla osób, które wedle komisji miały poddać się rosyjskim wpływom. Poza tym nowelizacja zakłada, że od wydanej przez komisję decyzji będzie przysługiwało odwołanie do sądu powszechnego, apelacyjnego. Nowelizacja nie pozwala, aby w komisji zasiadali posłowie czy senatorowie. Pojawiają się jednak spekulacje, że będą mogli zostać powołani w jej szeregi europarlamentarzyści.

Gość Karoliny Lewickiej zwrócił uwagę na niekonstytucyjny zapis, który pozostał. - Członkowie specjalnie powołanej komisji mogą łgać jak psy, świadomie mówić nieprawdę, rzucać kalumnie i nie będą z tego tytułu ponosić żadnej odpowiedzialności. (…) Infamia, stygmatyzacja i obrzucanie błotem to jest wciąż narzędzie, które komisji pozostało. Intuicja mi podpowiada, że ochoczo i z radością będzie z niego korzystać – komentował senator.

Co z projektem zrobi Senat? Pierwszą wersję ustawy odrzucono. Kwiatkowski przypomniał, że poprzedni projekt ustawy zaopiniowało kilkunastu konstytucjonalistów, którzy pisali, że "nie nadaje się do przyjęcia w całości. Nadaje się wyłącznie do odrzucenia", a "w Konstytucji mamy przecież takie narzędzie, jakim jest komisja śledcza". - Przeczytam, zapoznam się z ekspertyzami ekspertów, które mogę zamówić dopiero wtedy, gdy do Senatu wpłynie projekt i wtedy odpowiem. Intuicyjnie, będę się skłaniał i mówię o osobistej opinii, do odrzucenia projektu - podsumował gość TOK FM.