Niecodzienna kolizja we Wrocławiu. Wojskowy Rosomak w roli głównej

Do kolizji kołowego transportera opancerzonego Rosomak z autem osobowym doszło we wtorek rano na ul. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu. Nie ma informacji o osobach rannych; jedna osoba jest badana przez załogę pogotowia ratunkowego.

fot. zrzut ekranu z Facebooka 'Gazety Wrocławskiej' / Łukasz Wądołowski / Agencja Wyborcza.pl