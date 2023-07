Zobacz wideo

Paulina Boczarska otwiera zeszyt na pierwszej stronie i czyta na głos: "Katecheza 1. Temat: Wakacje z Panem Bogiem". - Wow, już mam face palm. Nic z tych lekcji religii nie pamiętam i coś czuję, że to będzie festiwal wstydu. Ale w sumie sama jestem ciekawa, na kogo Kościół chciał mnie wychować – mówi tegoroczna maturzystka.

18-letni Paweł Łoboda przegląda zeszyt i natrafia na temat zadania domowego, jakie trzy lata wcześniej podyktował mu ksiądz: "Jaka będzie moja idealna żona?". Miało to być podsumowanie tego, czego Paweł nauczył się na katechezie. Chłopak chwilę się waha, czy mi pokazać swoje małe wypracowanie, bo mówi, że to "obciach". Ale po chwili "odpala wrotki": "Moja żona będzie wzorowo wypełniać swoje obowiązki rodzinne. Chciałbym, ażeby była ładna, inteligentna i mądra. Powinna być szczera i religijna. Nie może cudzołożyć. Byłaby też u niej mile widziana zaradność. Chciałbym, ażeby opiekowała się dobrze dziećmi". Ksiądz chyba poczuł niedosyt, bo dał za to zadanie tylko czwórkę z plusem.

- Mocne iksde (śmieszne – przyp. autora). Ale gdybym dowiózł takie myślenie do dzisiaj, to moja dziewczyna pewnie miałaby ze mną słabo. Bo to brzmi jak: "Kobieto, jazda do garów i pieluch, a potem do kościoła. I żebyś mi była mądra, ale też nie do przesady. Tak po katolicku: inteligentna na tyle, żebyś się słuchała" - ironizuje Łoboda.

Krzysztof Drewniak mija stronę z naklejonym świętym obrazkiem, po czym widzi swoje pismo: "Chcemy zgłębiać Słowa treść, braciom je mądrze nieść. Z naszego ‘chcemy’ wynika: uzupełniony zeszyt, orientowanie się w materiale, przynoszenie kolorowych długopisów na każdą katechezę". - Kolorowych? - powtarza zdziwiony 19-latek, po czym wertuje kartki zeszytu i szybko odnajduje wyjaśnienie.

Jako dziecko na zielono napisał np.: "Etyka katolicka dopuszcza wyłącznie planowanie rodziny oparte na tzw. naturalnych metodach, wykorzystujących naturalny cykl płodności kobiety". Z kolei na czerwono zanotował: "Wszelkie nienaturalne (mechaniczne, chemiczne, hormonalne, farmakologiczne) sposoby i metody zapobiegania ciąży są przez naukę Kościoła niedopuszczalne".

- Czyli metoda kalendarzyka na zielono, bo legitna. A gumki i tabsy antykoncepcyjne na czerwono, by dzieciakowi podprogowo wbić do głowy, że to zakazane i złe. Czuję obrzydzenie. Bo ksiądz w podstawówce wykorzystał moją nieświadomość, żeby wjechać mi do głowy z zabobonami. A przecież wtedy nie mogłem przed nimi się obronić. Dlatego w szkole powinienem dostawać tylko wiedzę potwierdzoną naukowo. A tutaj zabobony zostały nazwane nauką. To turbomanipulacja! – ocenia Krzysztof.

Paweł patrzy jeszcze na narysowane przez siebie tablice z dziesięciorgiem przykazań. Czyta temat katechezy: "Przykazania - czy współcześnie aktualne?". - W pierwszym odruchu odpowiedziałbym, że tak. Ale muszę przyznać, że od bierzmowania ich nie powtarzam i się nad nimi nie zastanawiam. Widzę, że napisałem: "Są warunkiem, który trzeba spełnić, żeby być dobrym człowiekiem". To zobaczmy... – stwierdza.

"Skoro o taką logikę Kościołowi chodzi, to fajnie i żegnam"

Poprosiłem moich rozmówców o odkopanie zeszytów do religii i sprawdzenie, co z tej nauki w nich zostało. Są już dorośli i potrafią poddać ją krytycznej ocenie.

Należą do młodego pokolenia Polek i Polaków, w którym widać największy spadek poziomu religijności. CBOS od 1992 roku analizuje, ilu młodych (w wieku 18-24 lat) deklaruje regularny udział w praktykach religijnych. W pierwszym badaniu było ich prawie 3/4, a w 2022 roku już mniej niż jedna osoba na cztery.

Wyraźny odwrót młodych od Kościoła widać również po spadku liczby uczniów zapisanych na lekcje religii. Według CBOS w 2010 roku aż 93 proc. osób w wieku 17-19 lat chodziło na katechezę, a w 2022 roku odsetek ten spadł do 54 proc. Są jednak szkoły średnie, jak te w Łodzi, gdzie wynosi on tylko 20 proc.

Paulina, Krzysztof i Paweł porzucili katechezę tuż po bierzmowaniu. Jak przyznają, przystąpili do bierzmowania tylko dlatego, że ulegli specyficznemu "szantażowi" księży. - Powtarzali, że bez tego nie ma ślubu kościelnego. Dziś już wiem, że do niczego nie będzie mi potrzebny. Ale skąd miałem to wiedzieć w wieku 16 lat? Katecheta mi mówił, że ten sakrament to "kościelna matura". Katolik ma ją zdać, żeby stać się dojrzały. To zdałem i stałem się na tyle dojrzałym katolikiem, że chwilę później przestałem nim być. Skoro o taką logikę Kościołowi chodzi, to fajnie i żegnam – mówi Paweł Łoboda.

Pierwsze: Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną

18-latek czyta w zeszycie o pierwszym przykazaniu: "Kiedyś Żydom za jego nieprzestrzeganie groziło usunięcie ze społeczności, a nawet śmierć. Dla współczesnych ludzi wierzących jest nakazem, by nie stawiać innej religii nad chrześcijańską. Bożkami mogą stać się również: bogactwo, sława, telewizor, seks, uroda, muzyczny idol".

- Co za miszmasz – wzdycha Paweł. - Wynika z niego, że Bóg to niezły atencjusz, który rywalizuje o uwagę wiernych nie tylko z innymi bogami, ale też np. z telewizorem. A jak przegrywa, to masz grzech i musisz żałować, bo inaczej kara. Może już nie śmierć, ale opętanie i inne dramy. No jeśli tak księża wyobrażają sobie Boga, to kto im dzisiaj w niego uwierzy? Nie czepiam się samego stwórcy, bo po swojemu w niego wierzę, tylko katechetów, którzy są mało ogarnięci i takim robią Boga. Po co mam modlić się do kogoś, kto jest mniej ogarnięty niż ja? – rozkłada ręce.

- Bo Kościół idzie w masówkę i zależy mu, żeby religia była koniecznie we wszystkich szkołach. A każdej nie obstawią sensownie, bo nie ma tylu mądrych księży. No i wychodzą takie kocopoły jak te, które mam w zeszycie: "Dziękujemy za stworzenie świata, którego porządek naturalny wyznacza związek kobiety i mężczyzny". Czyli wiadomo, wszystkie relacje homoseksualne idą na out - dopowiada Paulina.

- Ej, zaraz! Nie uwierzysz, co tu jeszcze jest! – ożywia się Paweł i czyta o cechach fizycznych kobiet: "szerokie biodra – rodzenie potomstwa", "krótsze ręce, a węższe dłonie – troska i pielęgnacja rodziny", "bardziej rozbudowana sfera estetyczna". Natomiast mężczyźni mają: "szerokie barki – zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie", "dłuższe i mocne ręce – ochrona rodziny od zewnątrz", "szersze stopy – realista mocno stąpający po ziemi".

Zeszyt do religii Pawła Łobody Arch. prywatne Pawła Łobody

Z kolei Paulina uczyła się, że u mężczyzn "umysł jest bardziej lotny i twórczy", a u kobiet "pamięciowy". Pierwsze mogą pochwalić się większymi zdolnościami językowymi, humanistycznymi i artystycznymi, a drudzy – ścisłymi. Kobieca pamięć jest "wybiórcza, ale długa", a męska - "głęboka, lecz krótka". Nie wiadomo, czym jest "psychika marzycielska", jednak - według katechety – mają ją dziewczyny. W przeciwieństwie do chłopaków, których cechuje "psychika konkretna".

- Na koniec hit: my "grzeszymy i spowiadamy się płynnie", a faceci jedno i drugie robią "konkretnie". Może dlatego jesteśmy "stworzeni, by być żonami i matkami", a chłopaki mężami i ojcami - śmieje się. - I co mam pomyśleć o Bogu, który rzekomo stworzył taki "porządek"? Przy nim jako kobieta cofnęłabym się do średniowiecza. Nie uwierzyłabym w siebie i nie złożyłabym papierów na fizykę. Pewnie użyłabym swojej "bardziej rozbudowanej sfery estetycznej", żeby znaleźć męża. Musiałabym go przeprosić za to, że nie mam szerokich bioder. Ale i tak postarałabym się urodzić mu "kidosy"… Sorry, tak wymyślony Bóg nie ma u mnie szans. Mam takiego, który jest feministą - podkreśla moja rozmówczyni.

Czwarte: Czcij ojca swego i matkę swoją

Krzysztof Drewniak czyta: "Kto świadomie łamie to przykazanie, popełnia grzech ciężki. Przykazanie to odnosi się również do Narodu (ojca) i Ojczyzny (matki)". I dalej: "Polskość jest na trwałe związana z katolicyzmem". - Tu już ksiądz popłynął na maksa. Bo co, nie można być Polakiem, gdy jest się ateistą jak ja? Dla mnie to ściema, która jest w dodatku obraźliwa dla niewierzących i wyznawców innych religii – ocenia.

Jak dodaje, sam do kościoła nie chodzi, ale robi to jego babcia. Ostatnio usłyszała na kazaniu jedno z ulubionych zdań polskich księży: "Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak – Polakiem". Co ciekawe, zdecydowana większość Polaków już w to nie wierzy. Jedynie 15 proc. z nich uważa wiarę za istotny element polskości, wynika z badań, które w maju przeprowadziło Laboratorium Poznania Politycznego Instytutu Psychologii PAN.

- Księża chcą widzieć wszystkich Polaków w kościołach, bo wtedy mieliby nad nimi władzę i jeszcze większy hajs. Dlatego mówią, że warunkiem bycia dobrym Polakiem jest katolicyzm. Nie wiem, jak kiedyś, ale dziś ludzie nie są "simsami", które wrzuca się do zrobionego przez siebie świata i tam urządza im się życie. Czujesz ściemę w kościele? Po prostu wychodzisz. I stąd mamy już tylu ludzi na wolności, a kościoły pustoszeją – mówi Paweł Łoboda.

- Pustoszeją, bo księża mają skille (umiejętności – przyp. autora) ze średniowiecza, a nie z XXI wieku. Pamiętam, jak katecheta nie pozwalał mi zadać pytania na lekcji religii. Gdy się upierałam, "pojechał" po mnie i nazwał mnie "gówniarą". Bo on wyrwał się z czasów, kiedy wszyscy go słuchali i nikt nie miał żadnych wątpliwości. Nawet, gdy opowiadał głupoty, że trzeba przestrzegać przykazań, by być dobrym. No nie trzeba, jesteśmy przy czwartym i na razie tylko pod nim bym się podpisała. Ale nie dlatego, że tak chce Kościół. Rodzice mnie kochają, więc sama wpadłam na to, żeby ich kochać – tłumaczy Paulina Boczarska.

Piąte: Nie zabijaj

Najbardziej wkurza ją piąte przykazanie. Oczywiście nie dlatego, że jest za zabijaniem, ale przez to, jak księża je interpretują. "Religia chrześcijańska za życie uważa czas, gdy ciało jest połączone z duszą. Duszę otrzymuje człowiek w chwili poczęcia, a odłącza się ona od ciała w chwili biologicznej śmierci (…) Tylko Pan Bóg może podjąć decyzję, kiedy z ciała odejść ma dusza" - czyta w zeszycie Paulina.

- Widzę, że jest tu też sporo poezji. Połączenie ciała z duszą katecheta nazwał "zaślubinami". A moim zdaniem cała ta poezja powoduje koszmar kobiet, które umierają w polskich szpitalach, bo nie mają dostępu do aborcji. A nie mają, bo lekarze słuchają się księży. Dzisiaj bym to wykrzyczała takiemu "poecie" na lekcji religii. Wtedy słuchałam jego bredni. Dlaczego szkoła się na to godziła? Dlaczego nie przyszła pani od biologii i nie powiedziała, że to sprzeczne z nauką? Dlaczego kidosy dalej się tego uczą? Część z nich zostanie później lekarzami – wzdycha moja rozmówczyni.

Z kolei Krzysztof przytacza z zeszytu jeszcze bardziej rozbudowaną interpretację piątego przykazania. W sprzeczności stoją z nią "inne, nienaturalne sposoby powoływania do życia człowieka", a więc in vitro. - Wkurza mnie, że Kościół dowala ludziom, którzy urodzili się w ten sposób, czyli "z grzechu". Niektórzy wierzą w te zabobony, a później uważają takie dzieciaki za gorsze. Oczywiście, jak już księża im dowalą, to później mówią: "Trzeba je kochać". Taka to metoda: dowalić i pokochać – stwierdza.

Paweł mówi, że jego katecheta "popłynął", dyktując mu osiem stron grzechów przeciwko piątemu przykazaniu. Bo "każde świadome i dobrowolne zagrożenie ludzkiego życia lub zdrowia jest grzechem ciężkim". Są nim więc: "nikotynizm", narkomania i "uzależnienia medialne (w tym internet)". Samobójstwo i eutanazja. Ale również "modne grzechy": "zabójcze diety odchudzająco-upiększające", "źle rozumiany wegetarianizm", "niewłaściwe ubieranie się" i "niepotrzebne ingerencje chirurgii plastycznej".

Zeszyt do religii Pawła Łobody Arch. prywatne Pawła Łobody

- Nie pamiętam, o co chodziło katechecie z dietą wege. Sam od roku na niej jestem, bo dla mnie to konieczne w czasach katastrofy klimatycznej. Ale sorry, o czym tu gadać z księdzem? Dla niego dbanie o planetę to były "lewackie nowinki". Kazał nam zapisać w zeszycie "wezwanie Pana Boga: czyńcie sobie ziemię poddaną". Widzę też, że ksiądz podyktował mi temat zadania domowego: "Wymień swoje grzechy przeciwko piątemu przykazaniu". Ale nie odrobiłem do dzisiaj. Mam tu tylko wielką czerwoną uwagę katechety: "Uzupełnić!" - śmieje się 19-latek.

- I co byś dzisiaj napisał? - pytam.

- "Niech ksiądz da mi spokój. Przecież nie zabijam ludzi. A reszta nauk księdza to głupoty" - ucina tegoroczny maturzysta.

Szóste: Nie cudzołóż

- W sumie spoko, bo z zeszytu wynika, że cudzołożyć mogą tylko faceci. Ksiądz podyktował "grzech myśli": "Kto pożądliwie popatrzy na kobietę, już ją zcudzołożył w swoim sercu". A nie, bo są jeszcze "grzechy czynu", czyli: "stosunki przedmałżeńskie" i "stosowanie nienaturalnej antykoncepcji". No to już gorzej, bo kalendarzyk u mnie nie przejdzie. Ale do głowy by mi nie przyszło, że to cudzołożenie. W takim razie to przykazanie nie jest dla mnie – ocenia Paulina.

Krzysztof czyta, że "samogwałt, gdy jest świadomy i dobrowolny, jest zawsze grzechem ciężkim". - Nie rozumiem. To można się masturbować nieświadomie? Jest tu jeszcze oglądanie porno, bo to "narażanie się na okazję do grzechu". Chyba chodzi o masturbację. Niesamowite, że kiedyś się z tego wszystkiego spowiadałem! Dałem sobie wmówić, że to coś złego – wzdycha.

Jako ateista zgadza się z częścią przykazań, np. "Nie zabijaj", "Nie kradnij" i "Nie cudzołóż", co odczytuje jako "Nie zdradzaj". Ale nie akceptuje ich kościelnej interpretacji. - Moim zdaniem księża psują te proste zasady, według których powinni żyć ludzie, by siebie nie krzywdzić. Na lekcjach religii i kazaniach potrafią nawsadzać do nich milion zakazów, bo za ich pomocą chcą kontrolować ciała i mózgi. Ostatnio gdzieś usłyszałem takie zdanie: "Kto wierzy w Boga, ten w nic nie wierzy". Nie zgadzam się z nim, ale domyślam się, skąd mogło się wziąć. Kościół tak hejtuje ciała i myśli wierzących, że niektórzy z nich zaczynają siebie i innych nienawidzić. Hejtują siebie nawzajem i świat "doczesny". Teraz sobie myślę, że właśnie tego uczyłem się na lekcjach religii. Dobrze, że w porę z tego się wypisałem – podsumowuje mój rozmówca.

