Powrót Kaczyńskiego do rządu to dobra strategia? "Do tej pory prawica była 'wielogłowa'" [SONDAŻ]

Wyborców prawicy zapytano w badaniu, którego wyniki opublikowano w czwartkowym "SE", czy uważają, że powrót Kaczyńskiego do rządu pomoże PiS wygrać wybory.

Jarosław Kaczyński oficjalnie powrócił do rządu. To nie koniec zmian w składzie Rady Ministrów

"Zdecydowanie tak" odpowiedziało 36 proc. badanych, a 38 proc., że "raczej tak". Z kolei 8 proc. oceniło, że "zdecydowanie nie", a 18 proc., że "raczej nie".

– Wynik sondażu odnosi się do żelaznego elektoratu, który tradycyjnie stawia na Jarosława Kaczyńskiego. Prezes partii zdecydował się wrócić do rządu, ze względu na coraz większą liczbę frakcji, co dezorientuje elektorat – tłumaczy na łamach "SE" politolog, prof. Kazimierz Kik.

– Do tej pory prawica była "wielogłowa", a obecność Kaczyńskiego w rządzie stworzy wrażenie większego zjednoczenia i zdyscyplinuje szeregi. Zresztą podobne zjednoczenie następuje w opozycji pod przewodnictwem Donalda Tuska" - wskazał.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster przeprowadzono od 16 do 18 czerwca na próbie 1024 dorosłych Polaków.

