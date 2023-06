Policja uruchomiła mapę śmiertelnych wypadków drogowych. Rozpoczęto też kontrole autobusów

Zobacz wideo

Rzecznik Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka przekazał PAP, że jak co roku Biuro Ruchu Drogowego KGP, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa, w ciągu wakacji będzie prezentowało policyjną mapę wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. "Mapa będzie zamieszczona m.in. na stronach internetowych policji" - powiedział policjant.

"Każdy wypadek ze skutkiem śmiertelnym będzie oznaczony na interaktywnej mapie, gdzie podane zostaną statystyki dzienne oraz liczba wypadków od początku wakacji" - podkreślił. Wyjaśnił, że jej celem jest dotarcie do świadomości kierujących, aby zachowali rozsądek i bezpieczeństwo podczas kierowania pojazdami. "Aby takich wypadków było jak najmniej, a wakacje były bezpieczne i udane" - dodał.

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym zostanie uruchomiona w piątek, 23 czerwca, i będzie aktywna do 4 września. "Policyjną akcję kolejny raz wspiera firma Screen Network S.A., która na swoich ekranach LED rozmieszczonych m.in. przy głównych ciągach komunikacyjnych, dworcach, stacjach paliw i centrach handlowych będzie emitowała aktualną mapę" - zaznaczył.

Rzecznik KGP poinformował również, że w tym samym okresie, od 23 czerwca do 3 września prowadzone będą kontrole stanu technicznego autokarów. "Policjanci ruchu drogowego będą również kontrolować kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek" - zapowiedział.

"Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów oraz kierowców autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców" - tłumaczył.

W trakcie kontroli policjanci będą sprawdzać przede wszystkim stan techniczny autobusu i jego wyposażenie, ale również uprawnienia kierującego oraz stan trzeźwości. "Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowanym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji" - zaznaczył. Dodał przy tym, że pełny wykaz punktów kontroli autobusów znajduje się na stronie internetowej www.policja.pl.

"Z uwagi na dużą liczbę wyjazdów należy pamiętać, aby zgłoszenia przez osoby zainteresowane dokonywane były z odpowiednim wyprzedzeniem, pozwoli nam to sprawniej działać" - zauważył inspektor Mariusz Ciarka.

W wakacje dochodzi częściej do wypadków

Z danych Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS wynika, że latem dochodzi do ok. 30 proc. wszystkich wypadków drogowych. W szczególności dotyczy to czerwca, lipca oraz sierpnia. Słoneczna pogoda sprzyja przekraczaniu dopuszczalnej prędkości przez kierowców, a to skutkuje większą liczbą zdarzeń. W okresie wakacji rośnie także udział wypadków z udziałem dzieci oraz użytkowników jednośladów - poinformował Instytut Transportu Samochodowego.

ITS przypomniał, że przemieszczając się pieszo powinniśmy przez jezdnię przechodzić tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Zwrócił też uwagę, że dziecko do lat siedmiu może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która ma co najmniej 10 lat. Z kolei poruszając się po zmierzchu powinniśmy nosić kamizelki odblaskowe.

Wskazał ponadto, że rowerzyści powinni poruszać się po drogach dla rowerów i nie mogą przejeżdżać przez przejścia dla pieszych. Jadąc po chodniku musi jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Dzieci w wieku 10-18 lat podróżujące hulajnogami elektrycznymi muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dzieci w wieku poniżej 10 lat mogą używać hulajnogi elektrycznej jedynie w strefie zamieszkania pod opieką dorosłego.

