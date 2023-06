Pogoda na piątek. Burze z gradem i silny deszcz. IMGW wydało ostrzeżenie

Zobacz wideo

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego, a także dla znacznych części województwa łódzkiego i lubelskiego oraz dla południowej części województwa mazowieckiego.

REKLAMA

IMGW prognozuje tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h, a miejscami grad.

Trąba powietrzna w Polsce. Jak powstaje?

W tych regionach IMGW ostrzega przed silnym deszczem z burzami

Alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano natomiast dla województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, części województwa lubelskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i opolskiego. Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami w dużej części województwa zachodniopomorskiego.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>