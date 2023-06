Śląsk. Piorun uderzył w 50-letniego zwrotniczego. Pracownik kolei trafił do szpitala

Zobacz wideo

- Ok. 7.20 dostaliśmy informację z Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że na przejeździe kolejowym w Gierałtowicach doszło do wyładowania atmosferycznego - piorun uderzył zwrotniczego na przejeździe kolejowym. Mężczyzna, 50-latek, z obrażeniami typowymi dla porażenia - bólem serca i paraliżem ręki - został przetransportowany do szpitala - powiedział PAP młodszy aspirant Krzysztof Pochwatka z gliwickiej policji.

W związku z piątkowymi burzami w województwie śląskim, straż pożarna interweniowała dotychczas ponad 70 razy. "Interwencje dotyczą przede wszystkim usuwania wiatrołomów oraz wypompowywania wody z zalanych dróg i posesji" - przekazała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej bryg. Aneta Gołębiowska.

