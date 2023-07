"Mały Romeo" pisał "pożegnalny" list. Tajemnice dzieci na koloniach "zwalają z nóg"

Zobacz wideo

Paweł Naruszewski mówi, że teraz to robota mocno obciążająca psychicznie. Jeszcze 11 lat temu, gdy zaczynał, wystarczyło dzieciaki wziąć w góry, zorganizować im gry terenowe lub zagrać z nimi w piłkę. Niby ciężka harówka fizyczna, ale psychicznie był spokój. - Dzieciaki rzadko przyjeżdżały na kolonie z depresją. Po pandemii wszystko się zmieniło. Płaczą, nie chcą brać udziału w zajęciach, nie mogą spać po nocach, a w dzień ciągle dzwonią do matek - przyznaje.

Robert Lasota bardziej narzeka na przebodźcowanie podopiecznych. Gdy organizuje im zajęcia, często czuje się, jakby był postem na Instagramie. Bo szybko się nudzą i go "scrollują". - Chcą, żeby dostarczyć im kolejny bodziec. Pytają: "Co pan jeszcze dla nas ma?". Mówię, że windsurfing, ale dopiero za dwie godziny. Zaczyna się marudzenie, więc od razu trzeba ich zająć czymś nowym, bo inaczej zaczną się konflikty z kolegami czy inne dramaty. I tak przez kilkanaście godzin dziennie. A potem nawet jak kładą się do łóżek, to dalej trzeba nad nimi czuwać – stwierdza wychowawca kolonijny.

Z kolei Michał Duda ubolewa, że czasy "kolonijnego romantyzmu" się skończyły. - Wiem, że brzmię, jak dziad, który mówi: "Panie, a kiedyś to było!". Ale jako wychowawca jeżdżę na kolonie od 15 lat i widzę zmianę. Dawniej trzeba było po prostu upilnować, żeby nie kurzyły fajek ani nie skombinowały skądś piwa. No i by któryś się nie wymknął do dziewczyny albo nie pobił się o nią z rówieśnikiem. A teraz duża część tych dzieci jest bez wigoru i chęci do życia. Trzymają się na dystans, jakby bały się wszystkiego, zwłaszcza siebie nawzajem. Ile muszę się nakombinować, żeby na zajęciach skleić je w grupę. Bo bez tego nic na kolonii nie przeżyją. Zanim to się stanie, trzeba spróbować otworzyć każde z nich, by się wygadało. Powiedziało, czym się martwi i czego się boi. Wydaje mi się, że przyjeżdżają już takie niewysłuchane - ocenia.

- Niektóre, owszem, niewysłuchane. Ale inne ciągle wiszą na telefonach i rozmawiają z matkami. A jak organizator kolonii daje bana na komórki, żeby zrobić dzieciakom detoks od bodźców elektronicznych, to matki ciągle do mnie wydzwaniają. Mimo że mają godzinę dziennie na rozmowę z dziećmi. Pytają, co Kubuś teraz robi. Czy jest bezpieczny? Nic mu nie brakuje? Płakał? Proszą, by go dać do telefonu. Rozbijają mi w ten sposób zajęcia i trzymają dzieci na smyczy. Ja tego nie ogarniam, bo przecież rodzice sami je wysłali na kolonie, oddali nam je pod opiekę. A teraz nie umieją odciąć pępowiny - dodaje Paweł Naruszewski.

- Powiem bez nazwiska, jeśli ma być szczerze. Te dzisiejsze dzieci wychowano w modzie na depresję i dlatego nawet w wakacje nie umieją być szczęśliwe - dorzuca inny wychowawca kolonijny.

- Tak powiedział? - nie dowierza Katarzyna Ziarno, psycholożka szkolna, która także opiekuje się dziećmi na koloniach. - Stwierdzenie "moda na depresję" jest bardzo szkodliwe, zwłaszcza w kontekście dzieci. Jeśli ten pan tak myśli, to jest zagrożeniem dla podopiecznych. Niestety rodzice nie mają pojęcia, czy ich pociechy nie natrafią na takich wychowawców – wzdycha moja rozmówczyni.

"Mały Romeo" pisze list

Katarzyna Ziarno wspomina 12-letniego Michała, którego na kolonii nazywali "poetą", bo ciągle coś pisał w telefonie. Gdyby robił to na papierze, pod nogami rosłaby mu sterta zmiętych kartek z zapisanymi zdaniami. Wychowawca, który na co dzień był wuefistą, stawał nad dzieciakiem i rzucał: "Dość już tego, Michael. Jeszcze garba dostaniesz. Dziś gramy mój przebój: siatkówkę plażową".

Chłopiec się opierał, nie chciał brać udziału w "przebojowych" zajęciach. Matka mówiła przez telefon do wychowawcy: "To typ romantyka. Pewnie poznał jakąś dziewczynę, wstydzi się do niej odezwać i pisze list miłosny. Sama w młodości byłam na kolonii. Pamiętam, gitara, ognisko i śpiew. Nie ma lepszych warunków do zakochania się".

- Ale jak długo ten mały Romeo będzie pisał list? Przecież nie mogę zostawić go samego - odpowiedział wuefista.

- Ma pan moją zgodę, żeby go wyciągnąć z pokoju. Niech dziecko się rozerwie - dodała matka.

Malec płakał, gdy wychowawca próbował go na siłę uszczęśliwić. Wywlekał dzieciaka z pokoju i odpalał przebój za przebojem - zawody w pływaniu, survival w lesie, grę w detektywa. Michał przykucał na uboczu i dalej pisał list. Już w głowie, bo opiekun nie pozwalał mu mieć przy sobie telefonu.

- Miałam wtedy pod opieką inną grupę, ale ten wuefista poprosił mnie, żebym zajęła się Michałkiem. Bo już nie dawał z nim rady. Mówił mi: "Taki z niego wrażliwiec, że na pewno wyrośnie na rurka (od spodni rurek - przyp. autora), czyli typowego elgiebeta". Był już nauczycielem koło pięćdziesiątki. Takim boomerem, który jeździł na kolonie od dwudziestu paru lat, ale nie zauważył, że od jego pierwszego wyjazdu dzieci się zmieniły. Niektóre są tak przemielone przez codzienność, która je przerasta, że nie mają siły być przebojowe. Zamykają się w sobie. Mają lęki. Wyśmiewanie ich wrażliwości jest jak potężny cios - tłumaczy psycholożka.

Przychodziła do Michała wieczorami i pytała, czy może z nim posiedzieć. Nie odpowiadał, więc wyciągała kartkę i pisała przy chłopcu swój list. Z początku nie reagował, ale w końcu zapytał, do kogo go wyśle. A ona, że do mamy, bo bardzo za nią tęskni. Malec się rozpłakał. - Dopuścił mnie do swojej tajemnicy, która zwaliła mnie z nóg. Okazało się, że wcale nie pisał do dziewczyny. Tylko właśnie do mamy. O tym, że jest złym dzieckiem. Że już jej nie wystarcza. Że ją zawiódł. Że nie wie, co ma ze sobą zrobić i po co żyć. To był list pożegnalny - wspomina wychowawczyni kolonijna.

Rodzice chcą, żeby dzieci "wyleczyły się na kolonii z depresji"

O liście Michała od razu powiadomiła matkę. Kazała jej przyjechać po syna i jak najszybciej zapewnić mu pomoc specjalisty. - Płakała, gdy już do nas dotarła. Mówiła, że nie rozumie, jak to się stało. Jak mogła niczego nie zauważyć. Płakał też Michał, który czuł się winny, że mama musiała wziąć wolne w pracy i zmienić swoje plany. Płakałam i ja, bo czasem po prostu pękam, gdy dzieci przerzucają na siebie winę za całe zło tego świata. Na szczęście ta historia się wyprostowała. Utrzymywałam później kontakt z matką i widziałam, że ten list była dla niej jak kubeł zimnej wody. Ocknęła się i zaczęła uważnie przyglądać się potrzebom synka - stwierdza psycholożka.

Jak dodaje, takie dzieci jak Michał czują się na koloniach jak w klatce, która jest zbudowana z oczekiwań rodziców. Bo niektórzy z nich chcą, żeby maluchy przeżyły na koloniach szczęśliwą przygodę i "wyleczyły się z depresji". - Jedna z matek powiedziała mi to wprost. Niektórzy rodzice się niecierpliwią, gdy dzieci są smutne i zamykają się w sobie. Bo mają być wesołe i korzystać z wszystkiego, co matki oraz ojcowie chcą im zapewnić. A więc: dodatkowe lekcje matematyki, kursy hiszpańskiego i snobistyczne hobby, np. jazdę konno. Dzieciaki nie wyrabiają, próbując spełnić wszystkie te oczekiwania. Ale nikt tego nie widzi, bo są emocjonalnie zaniedbane - tłumaczy.

Jej zdaniem w czasie, gdy maluchy są w fatalnej kondycji psychicznej, na koloniach oprócz pielęgniarki powinien być jeszcze psycholog. Ale wie, że takie odgórne wymogi są fikcją. Niby pielęgniarka musi być w pobliżu dzieciaków przez cały turnus, ale w praktyce często dzwoni się po nią dopiero, gdy coś się stanie. Niby wychowawca powinien być przygotowany do pracy z dziećmi, ale wystarczy, że skończy szybki kurs internetowy.

- Widziałam takich, którzy ograniczali swoją pracę do rzucenia piłki dzieciakom, a gdy te szybko się nudziły, narzekali na ich roszczeniowość albo właśnie na depresyjność. Słyszałam też takich, którzy głośno komentowali: "Te dzisiejsze dzieciaki do niczego się nie nadają". No więc proszę sobie wyobrazić, jakby to podziałało np. na Michała, który pisał w liście pożegnalnym do mamy, że czuje się niewystarczający - wzdycha Katarzyna Ziarno.

- Ale też nie zwalajmy wszystkiego na nas. Rodzice nie mogą przysyłać nam dzieci na terapię, bo kolonia nią nie jest. Mamy im zapewnić bezpieczny wypoczynek, a nie leczenie z depresji. Jesteśmy na to o wiele za tani. Ja jako doświadczony wychowawca z papierami trenera dostaję 300 zł netto dniówki. Ale są tacy, np. studenci, którzy biorą poniżej półtorej stówy. Czyli np. za tydzień pracy mają tysiaka z hakiem. To nie są pieniądze, które zrobią z nas specjalistów od leczenia dzieci. Ani też takich fachowców nie przyciągną - podkreśla Paweł Naruszewski.

Dziecko woła: Zapytaj mnie o to, co widzisz na moim ciele

Psycholożka jednak nie odpuszcza. Mówi, że na koloniach widziała dzieciaki, które po nocach się moczą i okaleczają. - Niektórzy wychowawcy ograniczają się do tekstu: "Taka duża dziewczynka, a sika do łóżka". Albo mówią o "modzie na depresję". Albo odwracają wzrok, gdy dziecko rozbiera się do kąpieli w morzu i na jego ciele widać cięcia. Wolą nie widzieć, bo nie wiedzą, jak pomóc. A to dziecko może właśnie tymi ranami krzyczy. Chce zwrócić na siebie uwagę. Woła: "Zapytaj mnie o to, co widzisz. Pewnie nie od razu ci powiem. Ale chociaż spróbuj zacząć rozmowę. Chcę być widzialne!" - tłumaczy.

Moja rozmówczyni zgadza się, że wychowawca kolonijny nie jest od terapii. Ale skoro już w Polsce nabrzmiał problem ze złą kondycją psychiczną dzieci, to trzeba na niego reagować, także na koloniach. - W pełni bezpieczne turnusy to takie, na których jest psycholog. Takich rodzice powinni szukać. Będą może droższe, ale warto. Paradoksalnie na wyjazdach z obcymi czasem widać więcej. Jeśli dziecko woła: "Zapytaj mnie!", to powinien być ktoś, kto je usłyszy. Jeżeli organizator kolonii zapewnia opiekę pielęgniarki na wypadek zranienia się gałęzią, to dlaczego nie zatrudnić specjalisty, który będzie wiedział, jak zareagować na samookaleczenia? - pyta.

Robert Lasota uważa, że to przesada. Jak mówi, tak zaniedbane emocjonalnie dzieci, które się okaleczają czy moczą, to rzadkie przypadki na koloniach. - Owszem, nasi podopieczni są przebodźcowani, ale zazwyczaj nie mają problemów psychicznych. Nie przesadzajmy z tymi psychologami - stwierdza.

- Czy to pojedyncze przypadki? Zależy, jak na to spojrzeć. W zeszłym roku w piętnastoosobowej grupie miałem trójkę takich dzieci. Jedno popadało w ataki agresji i rozwalało wszystko, drugie nie mogło przestać płakać i bało się dzwonić do rodziców, a trzecie miało paniczny lęk przed dotykiem. Nie umieliśmy ustalić, co za tymi lękami stoi, bo też nie ma na to czasu, gdy trzeba zajmować się całą grupą. W każdym razie były trzy takie maluchy. Moim zdaniem to bardzo dużo i na granicy bezpieczeństwa całej grupy. Bo na kolonii w wodzie, w lesie, w górach może dojść do wypadku, nawet jeśli nie ma czynników ryzyka. A troje takich dzieci to jest czynnik ryzyka. Oczywiście, nie one są temu winne - ocenia Michał Duda.

Jak dodaje, żaden z rodziców nie poinformował organizatora kolonii ani wychowawcy o problemach dzieci. - Może sami o nich nie wiedzieli, ale nie chce mi się w to wierzyć. Po prostu niektórzy rodzice wysyłają dzieci w góry czy nad morze, żeby przestały smęcić i by uzdrowiła je aktywność fizyczna, krajobraz albo śmiech rówieśników. To tak nie działa, ale ja nie jestem od tłumaczenia takich rzeczy. Mnie się już nie chce. Pierwszy raz od 15 lat nie wziąłem żadnego turnusu. Pracuję w szkółce dla młodych piłkarzy i to mi wystarczy. Na tych chłopakach się skupię - opowiada mój rozmówca.

"Chodziłam z przylepą uczepioną nogi"

Katarzyna Ziarno podkreśla, że zwraca uwagę na problem, który na polskich koloniach narasta i trzeba na niego zareagować dla dobra dzieci. Nie chce jednak, by z jej opowieści wynikło, że wakacyjne turnusy to tylko smutek, depresja i samookaleczenia.

- Na koniec opowiem więc o ośmioletnim Tymku. Nad morze jeździł z nami przez dwa ostatnie lata. Za pierwszym razem był w żałobie po ojcu, który zginął w wypadku. Mimo że stało się to kilka miesięcy wcześniej, nie mógł się z tego otrząsnąć. Matka pomyślała, że pomoże mu wakacyjny oddech, wyjazd na kolonię z rówieśnikami. Z początku bardzo się ich bał i kleił się do mnie, bo siadałam przy nim, głaskałam go i rozmawiałam o jego tacie. Taka zrobiła się z niego przylepa, że stale chodziłam z nim uczepionym do nogi. Pewnego razu mała Małgosia mu pozazdrościła i przykleiła się do mojej drugiej nogi. Odtąd "chodziłam" już dziećmi, które łącznie ważyły pewnie 40 kg. Małgosia zagadywała Tymka i szybko się z nim zaprzyjaźniła - wspomina wychowawczyni.

Chłopiec w końcu wyznał dziewczynce, że jego tata nie żyje. Ona jeszcze nie bardzo wiedziała, co to znaczy, więc dopytywała i dopytywała. Bo - jak mówi Katarzyna Ziarno - śmierć to jedna z trudniejszych rzeczy do pojęcia przez dzieci. W końcu Tymek pobiegł z Gosią do pokoju i pokazał jej mały samolot, który zrobił dla niego ojciec. Odtąd dzieci rozmawiały na osobności i trzymały się razem. Z kolonii wyjechały już jako para.

- Matka dziękowała mi, że uleczyłam Tymka z żałoby. Ale to nie ja, tylko wakacyjna miłość. Za rok się okazało, że przyjechali na kolonię razem. Są z jednego miasta i miłość przetrwała, co w tym wieku nie jest częste. Czekam na nich w tym roku. Muszę przyznać, że przez takie historie uwielbiam tę robotę. I tak, większość dzieci wyjeżdża z kolonii szczęśliwa - podsumowuje moja rozmówczyni.

