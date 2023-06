Matka i syn wypadli za burtę promu. Oboje nie żyją. Prokuratura wszczyna śledztwo

Nie udało się uratować kobiety i jej dziecka, którzy w czwartek wypadli za burtę promu Stena Spirit płynącego z Gdyni do szwedzkiej Karlskrony - poinformował rzecznik KGP Mariusz Ciarka. Gdańska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tego, co wydarzyło się podczas rejsu do Szwecji.

Fot. Damian Kramski / Agencja Wyborcza.pl