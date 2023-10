Zobacz wideo

Wiele Polek i Polaków jest na co dzień zbyt zmęczona, by uprawiać seks. Zmagają się z problemem spadku libido i braku erekcji. Czekają na wakacje, by odpocząć i "naprawić" swoje życie seksualne. Nie mają jednak świadomości, że w wielu przypadkach to plan skazany na niepowodzenie. O tym, dlaczego tak się dzieje, mówili w TOK FM seksuolodzy: dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk.

- Część moich pacjentów zupełnie ignoruje zmęczenie. Na co dzień szuka dodatkowych wzmocnień w postaci kofeiny i innych substancji, żeby je "zamazać". Bo teraz nie wypada być zmęczonym. Bo to ma niby oznaczać, że źle zarządzamy czasem. Czekamy więc na wakacje po to, żeby nadrobić np. seks. Bo wreszcie będziemy mieć na niego czas i energię. Znów nam rozkwitnie i nabierze barw - tłumaczył doktor Kowalczyk.

Tymczasem - jak dodał - może się okazać, że jesteśmy na tyle wykończeni psychicznie i fizycznie, że na urlopie nie jesteśmy w stanie cieszyć się seksem. - Paradoksalnie możemy jeszcze bardziej się zmęczyć samym myśleniem, dlaczego nie mamy seksu. Pomijamy to, że zmęczenie było na tyle długotrwałe, iż nie możemy odpocząć w tydzień - podkreślił.

Jak wyjaśniali gospodarze "SexAudycji" w TOK FM, jeśli nie znamy przyczyn swojego zmęczenia, możemy szukać rozwiązań, które nas tylko sfrustrują i wpaść w pułapkę. Tak się dzieje, gdy będąc wycieńczonymi fizycznie, spróbujemy odpocząć podczas... aktywności fizycznej jaką jest seks. Ale też, kiedy podczas zbliżenia będziemy stymulować mózg dodatkowymi bodźcami, a zmagamy się z ich nadmiarem na co dzień.

- Są osoby, dla których seks musi być bardzo intensywny, żeby przebić ich zmęczenie. Musi być tak pobudzający, żeby ono nie doszło do głosu - stwierdził ekspert. Jak dodał, to częsta "strategia" wycieńczonych Polek i Polaków. Wiele z nich w takich sytuacjach sięga po narkotyki i inne substancje psychoaktywne, które mają dać im energię, by podtrzymać aktywność seksualną.

W ocenie dr Krasowskiej to zachowanie "niezwykle zagraża naszemu bezpieczeństwu". - Może się okazać, że nasz organizm powie: "Już wystarczy, ja już tak dłużej nie dam rady" - powiedziała współprowadząca audycję TOK FM.

"Seks nie musi być pełny ognia"

Zdaniem ekspertów, aby mieć dobry seks, musimy na co dzień dbać o wypoczynek, a nie czekać na urlop. - Dla mnie zmęczenie jest prostym sygnałem, który wysyła organizm, że jakiś system w nim został przeciążony. To nie jest tak, że organizm nam robi psikusa, tylko się chroni. Pokazuje nam, że potrzebuje się zregenerować. Gdy wtedy dolewamy do niego kolejne energetyki czy stymulujemy go w inny sposób, pomijamy te sygnały - tłumaczył dr Robert Kowalczyk.

Jak dodał, powinniśmy najpierw rozpoznać, który nasz wewnętrzny "system" jest przeciążony, a później dobrać do niego właściwy sposób na odpoczynek. - Jeśli jestem wycieńczony fizycznie, to np. drzemka czy kąpiel w ciągu dnia może być czymś, co mnie zregeneruje. Jeśli jesteśmy zmęczeni emocjonalnie, to nie ma nic złego w tym, że na jakiś czas zrezygnujemy z kontaktów z drugim człowiekiem. To nie oznacza, że kogoś odrzucamy, ignorujemy, tylko dbamy o siebie. M.in. po to, by później być w kontakcie z innym, który dla obu stron będzie satysfakcjonujący - mówił.

- W ciągu dnia możemy wygospodarować sobie moment, w którym nie przyjmujemy problemów, nie przeżywamy spraw codziennych. Wszystko po to, by dać sobie oddech i chwilę spokoju - stwierdziła dr Krasowska i dodała, że także seks może być źródłem odpoczynku na co dzień. - Pamiętajmy, że seks nie zawsze musi być czynnością niezwykle dynamiczną, żywiołową, pełną ognia. Może być pełna czułości, spokoju, relaksu i swobodnego oddechu - podsumowała dr Aleksandra Krasowska.