Iga Świątek nie zagra w półfinale WTA w Bad Homburg. "Mam za sobą nieprzespaną noc"

"Przykro mi, ale niestety nie dam rady zagrać dziś mojego meczu. Z powodu gorączki i możliwego zatrucia pokarmowego mam za sobą nieprzespaną noc. Nie jestem w stanie dziś rywalizować i muszę zadbać o siebie. Wasz doping w Bad Homburg był niesamowity i dziękuję za to" - napisała Iga Świątek.

Wiadomo, z kim Iga Świątek zmierzy się w Wimbledonie

Najlepsza tenisistka świata w Niemczech po raz pierwszy w karierze dotarła do ćwierćfinału zmagań rozgrywanych na trawie, a we czwartek po raz pierwszy awansowała do półfinału. Polka kolejno pokonała reprezentantkę gospodarzy Tatjanę Marię 5:7, 6:2, 6:0, Szwajcarkę Jil Teichmann 6:3, 6:1 oraz Rosjankę Annę Blinkową 6:3, 6:2.

Impreza w Bad Homburg to jedyny sprawdzian Świątek, mistrzyni niedawnego French Open, przed kolejną lewą Wielkiego Szlema - Wimbledonem, który w Londynie rozpocznie się w poniedziałek. W pierwszej rundzie rywalką Polki będzie Chinka Lin Zhu.

