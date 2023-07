PiS i długo, długo, długo nic. Tutaj Kaczyński zgarnia niemal wszystko. Poseł PiS: Ani razu nie słyszałem

Zobacz wideo

W sondażu Ipsos na zlecenie Radia TOK FM i OKO.press zapytaliśmy Polaków, co sądzą o zapędach części księży, którzy w kazaniach zachęcają do głosowania na określone partie polityczne. Jeśli tak się dzieje, to kogo najczęściej wskazują? Prawo i Sprawiedliwość podało aż 58 procent badanych. Pozostałe partie, od Konfederacji, przez KO i Lewicę, wymieniło tylko po 1 procencie ankietowanych. 19 procent respondentów udzieliło odpowiedzi wskazującej, że księża nie zachęcają do głosowania na konkretne ugrupowania. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 18 procent badanych.

O wynik sondażu Dominika Wielowieyska pytała w "Wyborach w TOK-u" posła Prawa i Sprawiedliwości. - Przyznam szczerze, że choć chodzę do kościoła regularnie, to ani razu nie słyszałem takiej zachęty - odparł Tomasz Latos. Prowadząca przypomniała w tym kontekście słowa Andrzeja Dudy. Prezydent w dość ostry sposób skomentował fakt, że jego wizytę w Ukrainie skrytykował ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. "Wyluzowany i uśmiechnięty Andrzej Duda odbył kolejną wycieczką do Ukrainy na koszt polskiego podatnika" - napisał na Twitterze duchowny. - Wolałbym, żeby ksiądz zajmował się tym, czym powinien zajmować się ksiądz - odpowiedział mu Duda, pytany o te słowa w Radiu ZET.

- I wypadałoby się z panem prezydentem zgodzić - skwitowała Katarzyna Piekarska z KO.

PiS na czele, ale Tusk depcze im po piętach

Pod koniec czerwca informowaliśmy, że gdyby wybory odbyły się w najbliższy weekend, to wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość - z poparciem 33 procent badanych. Tuż za plecami PiS plasuje się KO. Na partię Donalda Tuska chce zagłosować 31 procent ankietowanych. W Sejmie znalazłaby się jeszcze Konfederacja - 12 procent i Lewica - 8 procent. Z progiem wyborczym dla koalicji (8 proc.) nie poradziłaby sobie Trzecia Droga, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe wraz z Polską 2050. Szans na wejście do Sejmu, według sondażu, nie ma też AgroUnia.

W najnowszej odsłonie sondażu Ipsosu dla TOK FM i OKO.press sprawdzono, ile wynosi tzw. sufit poparcia dla partii Jarosława Kaczyńskiego. 25 procent respondentów oceniło, że z pewnością zagłosuje na PiS, a 9 procent wskazało, że rozważa taką opcję, co daje w sumie 34 proc. Kolejne 5 procent badanych udzieliło odpowiedzi, "to mało prawdopodobne, bym zagłosował na PiS". Aż 57 procent ankietowanych stanowczo wykluczyło możliwość wyboru partii Jarosława Kaczyńskiego (jeszcze w grudniu 2022 roku było to 49 proc.). 4 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "trudno powiedzieć".

Sondaż na zlecenie TOK FM i OKO.press przeprowadzono metodą CATI (telefoniczny) w dniach 19-22 czerwca na próbie około 1000 osób.