Pomysły Konfederacji na Polskę i gospodarkę. "Totalne gruszki na wierzbie"

Zobacz wideo Aplikacja TOK FM - prezentuje Tomasz Setta

Konfederacja nieprzerwanie od kilku miesięcy zajmuje trzecie miejsce w sondażach poparcia dla partii politycznych. Według badania przygotowanego przez Ipsos dla TOK FM i OKO.press na prawicowców spod znaku Konfederacji chce głosować 12-proc. badanych. Są sondaże, które dają Sławomirowi Mentzenowi Januszowi Korwin-Mikkemu i Krzysztofowi Bosakowi jeszcze wyższe poparcie.

REKLAMA

- Gdyby się wczytać w program Konfederacji, to oni są przeciwko temu, żeby wydawać publiczne pieniądze, czyli prowadzić polityki, które będą wspierały najsłabszych. No i ewentualnie chcą obniżyć podatki – mówił Maciej Głogowski, którego rozmówczynią była Henryka Bochniarz. - Jeśli czytamy propozycje o likwidacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to trzeba sobie zadać pytanie, czy to nie jest żart – oceniła założycielka i przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Bochniarz uważa, że program Konfederacji trzeba "punkt po punkcie po prostu obnażać". - Zawsze w każdej kampanii znajdą się ludzie kompletnie nieodpowiedzialni, którzy obiecują gruszki na wierzbie. Natomiast wydaje się, że po tylu latach powinniśmy mieć większy dystans do tego typu pomysłów. Oczywiście wszyscy by chcieli, żeby były niższe podatki, ale z drugiej strony widzimy, w jakim stanie jest budżet państwa; widzimy, jakie są potrzeby – mówiła.

Jak podkreśliła, takiego państwa, jakie proponują politycy np. Konfederacji "nie ma nigdzie na świecie". - I trzeba w sposób jednoznaczny pokazywać, że to, co opowiadają ci panowie to są totalne gruszki na wierzbie (…) Jeśli ktoś się na to nabiera, to za chwilę, nie daj Boże, jeśli oni wejdą do rządu, to się przekona, że to jest polityka nie do zrealizowania. Bo w żadnym cywilizowanym państwie nie da się wprowadzić takiej polityki gospodarczej – powtórzyła gościni TOK FM.

Wysokie notowania Konfederacji. "Czekanie na zbawcę"

Pomysły Konfederacji cieszą się poparciem także wśród przedsiębiorców. Dlaczego tak się dzieje? - Ludzie są bardzo zmęczeni, zwłaszcza tym, co się działo w ostatnich latach: nieprzewidywalnością, zaskakiwaniem nas z soboty na niedzielę, szalonym Polskim Ładem. To jest takie czekanie na zbawcę - oceniła rozmówczyni Macieja Głogowskiego, dodając, że jednak po tylu latach "powinniśmy się nauczyć, że dwa dodać dwa jest cztery".

Bochniarz zaapelowała do polityków - w imieniu przedsiębiorców, aby "dać im święty spokój". - Gdybym miała realny plan po 16 października (czyli dzień po prawdopodobnej dacie wyborów parlamentarnych - red.), to chciałabym moratorium na wszystkie sprawy gospodarki. Dać nam święty spokój. Pozwolić zidentyfikować, gdzie są największe problemy i w ramach dialogu szukać rozwiązań, które znajdą akceptację ludzi, którzy wokół gospodarki funkcjonują - mówiła.