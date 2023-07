Nocna ewakuacja medyczna pasażera z promu Stena Spirit. Na ratunek ruszył helikopter

Zobacz wideo

- Na pokładzie Stena Spirit, promu płynącego ze szwedzkiej Karlskrony do Gdyni, w nocy stan zdrowia jednego z pasażerów pogorszył się - podała PAP rzeczniczka Stena Line Agnieszka Zembrzycka.

Zaznaczyła, że pasażer otrzymał pomoc medyczną na pokładzie, ale ze względu na możliwe dalsze pogorszenie jego stanu zdrowia, SAR z Gdyni wysłał helikopter ratowniczy.

Rzecznik Gdyńskiej Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej kmdr ppor. Marcin Braszak przekazał, że załoga SAR z 43. Bazy Lotnictwa Morskiego w Gdyni-Babich Dołach przeprowadziła akcję ewakuacyjną z promu między północą a godz. 2.20.

- W chwili podjęcia poszkodowanego prom znajdował się ok. 50 mil morskich na północ od Ustki - relacjonował i dodał, że pasażera z objawami obrzęku płuc ewakuowano na stały ląd, a następnie przewieziono do szpitala. Zaznaczył, że była to 20. akcja ratownicza przeprowadzona przez lotników SAR z lotniska w Babich Dołach w tym roku.

Rejs promu nie uległ opóźnieniu.