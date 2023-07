Sprowadzono do kraju ciało Polki zabitej na Kos. "Za wcześnie, by mówić o wynikach sekcji"

Zobacz wideo

27-letnia Polka zaginęła 12 czerwca na greckiej wyspie Kos, gdzie pracowała w jednym z hoteli. Tydzień później, 18 czerwca, greckie media poinformowały, że znaleziono ciało kobiety. Zwłoki zostały znalezione około kilometra od domu Banglijczyka, aresztowanego wcześniej przez policję, 500 metrów od miejsca, w którym znaleziono telefon komórkowy kobiety. Nad wyjaśnieniem sprawy pracują greccy i polscy śledczy. Dodatkowo rodzina zaangażowała zespół polskich detektywów.

"Za wcześnie, aby mówić o wynikach sekcji"

Po ponad dwóch tygodniach polscy detektywi zakończyli działania dotyczące sprawy morderstwa 27-letniej Polki. - Ciało Anastazji już w ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone do Polski. Jej matka skorzystała z możliwości identyfikacji córki. Jest to bardzo trudny czas dla rodziny Anastazji i osób bliskich. Prosimy o uszanowanie ich żałoby - przekazał PAP Dawid Burzacki, szef polskiego zespołu detektywów.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Anna Placzek-Grzelak powiedziała w środę PAP, że na potrzeby prowadzonego postępowania prokuratura sprowadziła do Polski zwłoki 27-latki.

- Na zlecenie prokuratury w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok kobiety. Pobrano przy tym próbki m.in. do badań toksykologicznych – powiedziała prokurator. Rzeczniczka dodała, że "jest za wcześnie, aby mówić o wynikach sekcji". - Nie będziemy też przekazywać szczegółów dotyczących prowadzonego przez nas śledztwa – dodała.

Podejrzany nie przyznaje się do winy

Podejrzany o porwanie, zgwałcenie i zamordowanie 27-latki, 32-letni Salahuddin S., konsekwentnie nie przyznaje się do winy. Jego proces ma ruszyć w najbliższym czasie, jednak formalnie może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Mężczyzna, według doniesień greckich mediów, przebywa w więzieniu o zaostrzonym rygorze Korydallos w Pireusie.

Pytany o szczegóły Dawid Burzacki przyznaje, że materiał dowodowy, który obciąża zatrzymanego 32-latka z Bangladeszu jest bardzo mocny. Podkreślił, że wszystkie ustalenia polskiej grupy detektywów zostały przekazane pełnomocnikowi rodziny w Grecji i polskiemu pełnomocnikowi. - Są one zbieżne z ustaleniami greckich śledczych. Zebrany materiał dowodowy, a także ustalenia greckiej policji, wskazują na jednego sprawcę i przypadkową ofiarę, jaką stała się Anastazja - poinformował Burzacki i dodał, że nie jest prawdą jakoby Anastazja wcześniej umówiła się z mężczyzną.

- Wszystkie dowody wskazują na to, że spotkanie nie było w żaden sposób wcześniej zainicjowane i zaplanowane przez Anastazję - wyjaśnił Burzacki.

Zaznaczył też, że zakupy, które w sklepie robiła Polka tuż przed tym jak spotkała podejrzanego, wskazują, że planowała po tych zakupach wrócić do domu. - Były to artykuły codziennego użytku. Widać to na zapisach monitoringu, do których dotarliśmy - przekazał szef polskiego zespołu detektywów.

