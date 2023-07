Ranił dwie osoby przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Napastnik zatrzymany

Rzecznik KWP we Wrocławiu asp. szt. Łukasz Dutkowiak poinformował, że policjanci otrzymali w środę informację o mężczyźnie, który zranił nieustalonym narzędziem dwie osoby przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Ze wstępnych informacji wynika, że jedną z poszkodowanych osób przewieziono do szpitala.

- Natychmiastowe działania w tej sprawie sprawiły, że funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali, zaraz po tym zdarzeniu, osobę podejrzewaną o ten czyn - przekazał Dutkowiak.

Dodał, że w tej chwili trwają czynności na miejscu zdarzenia. - Wyjaśniane są wszystkie okoliczności tego zajścia - podał rzecznik.