Zobacz wideo

Jak przekazała w rozmowie z TVN Warszawa Katarzyna Skrzeczkowska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga, prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko Robertowi S., motorniczemu warszawskiego tramwaju. To on kierował pojazdem, gdy zginęło 4-letnie dziecko. Do tego tragicznego wypadku, doszło w połowie sierpnia ubiegłego roku, na ulicy Jagiellońskiej na warszawskiej Pradze. 4-letni chłopiec został przytrzaśnięty drzwiami, był ciągnięty przez tramwaj wzdłuż torowiska.

REKLAMA

Zdaniem prokuratury winę za to ponosi motorniczy. - Z dowodów wynika, że oskarżony, kierując tramwajem, w trakcie jazdy korzystał z telefonu i słuchawek, nieprawidłowo obserwował zdarzenia zachodzące w obrębie ostatnich drzwi składu, którymi wysiadało dziecko, a po zamknięciu tych drzwi nie upewnił się, czy ruszenie z przystanku nie spowoduje zagrożenia dla pasażerów wysiadających i znajdujących się na przystanku - poinformowała Skrzeczkowska.

Zdaniem śledczych, "na ocenę sytuacji wokół tramwaju motorniczy poświęcił niecałe 1,5 sekundy".

Oskarżony nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień w tej sprawie. Mężczyźnie grozi osiem lat więzienia.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>