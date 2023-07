Koniec z biletem "Wawel od A do Z". Cena zwalała z nóg. "Fala niepotrzebnych emocji"

Zobacz wideo

Burzę w sieci wywołał bilet "Wawel od A do Z". Jak tłumaczy Aleksandra Schoen-Żmijowa z Zamku Królewskiego na Wawelu, była to oferta dla koneserów, którzy na bardzo szczegółowym zwiedzaniu chcieli spędzić cały dzień. - To zupełnie specjalny bilet, który przygotowaliśmy na zamówienie wąskiej grupy turystów - około 2 proc. zwiedzających. Można odwiedzić wszystkie wystawy, a dzisiaj to 12 pozycji - tłumaczy przedstawicielka zamku.

Jego rzeczniczka uspokaja, że "każdego stać na Wawel". - Oferta "Wawel od A do Z" wywołała falę zupełnie niepotrzebnych emocji. Ale zapewniamy, że każdego stać na zwiedzenie naszego obiektu. Za bilety od 2 do 35 zł można zobaczyć poszczególne wystawy - uspokaja rzeczniczka zamku Urszula Wolak-Dudek.

Władze zamku zapowiadają, że jeszcze w lipcu pojawi się specjalny bilet rodzinny.