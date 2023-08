Gwiazdki hotelowe. Co tak naprawdę oznaczają? "Polskie normy są dość wyśrubowane"

Zobacz wideo

Jednym ze wskaźników, które bierzemy pod uwagę przy dokonywaniu wyboru, są hotelowe gwiazdki. Co tak naprawdę oznaczają? Jakie warunki musi spełnić hotel, aby zdobyć określoną liczbę gwiazdek - Gwiazdki są przyznawane przez marszałka województwa na podstawie ściśle określonych w danym kraju norm, które reguluje ustawa. To czy hotel ma dwie, trzy czy pięć gwiazdek zależy od tego, jak jest wyposażony, jaki serwis gościowi daje, jaką wielkość mają pokoje, jaką wielkość mają łóżka, jakie ma atrakcje wewnątrz hotelu dla gościa - mówił w TOK FM Grzegorz Gacek, ekspert branży hotelarskiej.

REKLAMA

"Wybierając hotel, trzeba jasno określić, czego się szuka"

Rozmówca Przemysława Iwańczyka przyznał jednak, że zdarzają się pewne odstępstwa i czasami pięć gwiazdek dostają małe, butikowe hotele, tylko dlatego, że np. mają historyczny charakter. - Natomiast, co do zasady, kategoryzacja normuje przestrzeń, jaką ma do dyspozycji gość. Jednak żadna ustawa i rozporządzenie nie regulują serwisu hotelowego, czyli tego, w jaki sposób klient jest obsługiwany - wskazał specjalista.

I dodał, że "wybierając hotel, trzeba jasno określić, czego się szuka". - Czy przestrzeni, czy wygody, czy ilości restauracji? Im więcej gwiazdek, tym hotel oferuje szerszą gamę usług - przyznał Grzegorz Gacek.

"Polskie normy są dość wyśrubowane"

Ponieważ nie ma ujednoliconych wytycznych, pięciogwiazdkowy hotel w Sofii może być zupełnie inny niż w obiekt w Monachium czy Sopocie o takim samym "standardzie". - Faktycznie w różnych krajach są różne podejścia do ilości gwiazdek i muszę powiedzieć, że polskie normy są dość wyśrubowane. Jadąc do hotelu pięciogwiazdkowego (w Polsce – przyp., red.) można spotkać się z dużymi pokojami, podczas kiedy np. taki hotel w Paryżu będzie miał je dużo mniejsze. Wiele jest takich rzeczy, które różnią, ponieważ na świecie nie ma zunifikowanego standardu. One są zbliżone, ale nie są jednakowe - zaznaczył gość "Magazynu Radia TOK FM".

Gość dodał, że również m.in.: SPA, basen, czy wielkość basenu podnoszą standard o kolejne gwiazdki.

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>

Hotelowe gwiazdki w Polsce - zasady

W Polsce wprowadzenie pięciogwiazdkowego systemu kategoryzacji hoteli za pomocą gwiazdek zostało uregulowane Ustawą o Usługach Turystycznych z 1997 r., która została zmieniona we wrześniu 2010 r. Konkretne wymagania dotyczące przyznawanych gwiazdek określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z 11 listopada 2011 r.

Przydzielanie gwiazdek, zgodnie z przepisami jest zadaniem marszałka województwa, który korzysta z pomocy specjalnej komisji. Komisja, która przyznaje gwiazdki hotelowe obiektom w Polsce, opiera się na 52-punktowej liście wymagań. W skład komisji wchodzą specjaliści z branży hotelarskiej, przedstawiciele Sanepidu, straży pożarnej oraz nadzoru budowlanego.