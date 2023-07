Gwałtowne burze przeszły nad Polską. Ewakuowano cztery obozy harcerskie

Zobacz wideo

Według danych przekazanych przez PSP w środę, 12 lipca strażacy odnotowali 335 interwencji w związku z burzami. Najwięcej w woj. łódzkim (160), woj. wielkopolskim (60) oraz dolnośląskim (31) - wskazał bryg. Karol Kierzkowski.

Do poważnego zdarzenia doszło w województwie pomorskim, w Brodnicy Górnej, gdzie drzewo spadło na samochód na drodze wojewódzkiej 228. W wyniku zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Na miejscu zdarzenia działały dwa zastępy PSP i dziesięciu strażaków.

- Ewakuowano prewencyjnie cztery obozy harcerskie pod namiotami: jeden w woj. łódzkim, jeden w woj. lubelskim oraz dwa w woj. świętokrzyskim - podał rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Dodał przy tym, że nikt nie odniósł obrażeń.

W środę praktycznie w całym kraju oprócz woj. podlaskiego, lubelskiego, części warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego oraz północno-zachodniej i częściowo zachodniej Polski, obowiązywały ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

