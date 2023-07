Upały w Polsce. Aplikacja w telefonie wskaże najlepsze kąpielisko w okolicy

Zobacz wideo

- Jeśli chcemy znaleźć bezpieczne i sprawdzone miejsce do kąpieli, powinniśmy skorzystać z Serwisu Kąpielowego - mówi rzecznik prasowy GIS Szymon Cienki. Podkreśla, że do bazy stworzonej przez Głównego Inspektora Sanitarnego trafiają tylko te miejsca, które spełniają wszelkie formalne wymogi strzeżonego kąpieliska.

- Można tam pływać bezpiecznie, bo pod opieką ratownika, bez niespodzianek kryjących się na dnie zbiornika - tłumaczy. Bezpiecznie jest także w kontekście czystości wody, bo to ona jest w centrum zainteresowania GIS.

- Powiatowe stacje regularnie badają czystość wody i te wyniki niemal natychmiast trafiają do Serwisu Kąpieliskowego. Jeśli chcemy się upewnić, czy w jeziorze, nad które się wybieramy, nie ma sinic lub czy na kąpielisku nie doszło do tzw. incydentu kałowego i nie jest teraz zanieczyszczone enterokokami, koniecznie powinniśmy z niego korzystać - zachęca rzecznik GIS.

Bezpieczne kąpieliska w aplikacji GIS

Serwis działa od kilku lat, ale wciąż przybywa mu funkcjonalności. Dostępna jest m.in. interaktywna mapa kąpielisk. Po kliknięciu w konkretny punkt dostajemy nie tylko informację, czy woda jest zdatna do kąpieli, ale i opis kąpieliska, m.in długość linii brzegowej, opis atrakcji dla dzieci. Niektóre z kąpielisk oznaczone są też gwiazdkami.

- Jeśli ktoś marzy o kąpieli w idealnie czystej wodzie, powinien wybierać te trzygwiazdkowe, doskonałe - tłumaczy rzecznik GIS.

Serwis Kąpieliskowy ma swoją aplikacje mobilną i jeśli zdecydujemy się udostępnić jej swoje położenie, wskaże nam ona najbliższe polecane kąpieliska.

- Tam, gdzie mieszkamy, zazwyczaj znamy okoliczne akweny, ale na wakacjach, w podróży warto polegać na sprawdzonym info - mówi Szymon Cienki.

Serwis Kąpielowy GIS

Według informacji z serwisu w sobotę i niedzielę większość z 685 polecanych kąpielisk czeka na spragnionych ochłody. Kilkanaście jest zamkniętych przede wszystkim ze względu na sinice i skażenie mikrobiologiczne, ale nie ma wśród nich kąpielisk bałtyckich.

