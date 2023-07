Inflacja spada, ceny nie chcą. Trela: To jest ekonomiczna zdrada stanu

Zobacz wideo

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2023 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,5 proc. (przy wzroście cen usług - o 11,7 proc. i towarów - o 11,4 proc.) - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Opublikowane w piątek dane są zgodne z tzw. szybkim szacunkiem, który GUS przedstawił na koniec czerwca. W maju inflacja wyniosła 13 proc.

- Inflacja spada w tempie nawet większym, niż się tego spodziewaliśmy. Wiem, że za lipiec z pewnością będzie jeszcze dwucyfrowa, ale sierpień, wrzesień prawdopodobnie już będzie jednocyfrowa - mówiła w TOK FM Anna Milczanowska z Prawa i Sprawiedliwości. - Do wyborów inflacja będzie 7 proc. - zapewniała posłanka.

Jednak poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy zwrócił uwagę, że spadek wskaźnika inflacji nie oznacza spadku cen, a jedynie spowolnienie ich wzrostu. - Inflacja jest wysoka. Skumulowana z dwóch lat to grubo ponad 30 proc. A przecież drożyzna to nie 30 proc. Są produkty, które zdrożały ponad 40, 50, 70 czy 80 procent i państwo z PiS nic w tym zakresie nie zrobili - stwierdził w audycji "Wybory w TOK-u" rozmówca Dominiki Wielowieyskiej.

Zdaniem Treli perspektywa nie jest optymistyczna, chociażby dlatego, że nie ma pieniędzy na inwestycje. Rząd wciąż nie zwrócił się do Brukseli o środki na Krajowy Plan Odbudowy. - Dzisiaj mija dokładnie 802. dzień bez pieniędzy z KPO. (...) Myślę, że każdy, kto słucha naszej audycji, a szczególnie każdy ekonomista wie, że gdyby te pieniądze były przeznaczone na inwestycje, to mielibyśmy szanse, żeby ta inflacja była niższa - zaznaczył Trela.

Poseł Nowej Lewicy dodał, że jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość rękoma Adama Glapińskiego "nie działało antyinflacyjnie, a proinflacyjnie". - Pamiętam, co mówił Glapiński, jak inflacja zaczęła iść do góry. "Proszę brać kredyty, mamy najtańszy pieniądz w Europie i na świecie, jesteśmy bezpieczni". Jaka jest stopa procentowa? 6,75 - to jest jedna z wyższych stóp procentowych. Ludzie mają dzisiaj cały czas problemy ze spłatą kredytu, dlatego że wakacje kredytowe w niczym im nie pomogły, dlatego, że z wakacji kredytowych kiedyś trzeba wrócić - wyliczał gość Dominiki Wielowieyskiej.

"To jest ekonomiczna zdrada stanu"

- To są te zaniedbania PiS, o które ja mam pretensje, dlatego że Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński absolutnie nie dbają o to, żeby naszym obywatelom żyło się lepiej, żeby naszym przedsiębiorcom czy samorządom było lepiej - podkreślił.

Przypomniał też, że PiS jest pierwszym rządem po 2004 roku, odkąd jesteśmy w UE, który nie skorzystał z unijnych pieniędzy, przez co Polska musi zapłacić dwa i pół miliarda kary. - To jest ekonomiczna zdrada stanu w wykonaniu Mateusza Morawieckiego i Jarosława Kaczyńskiego, którzy celowo i z premedytacją narażają na szwank finanse publiczne i domowe budżety naszych obywateli - wskazał Trela.

"Mamy ciągle wskaźnik inwestycji najniższy w historii"

Również zdaniem senatora Koalicji Obywatelskiej Marka Borowskiego bez inwestycji i pieniędzy z KPO trudno Polsce będzie wyjść z kryzysu inflacyjnego.

- Mamy ciągle wskaźnik inwestycji najniższy w historii, a żaden kraj nie może się szybko rozwijać, jeżeli nie będzie inwestował. W tym roku wzrost PKB będzie bliski 0, między 0-1 proc. Wyciągnięcie Polski bez inwestycji w przyszłości, będzie niemożliwe. Tymczasem, jak powiedział poseł Trela, ciężkie miliardy czekają i ten rząd nie potrafi, nie umie, nie chce tego zrobić - stwierdził Borowski.