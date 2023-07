Po 26 latach rozwiązano zagadkę tajemniczego morderstwa. "Wojna spirytusowa"

Zobacz wideo

- Do ujawnienia nowych istotnych dla tej sprawy dowodów doszło w ramach śledztwa badającego działalność zorganizowanych grup przestępczych działających na obszarze obecnego województwa dolnośląskiego i częściowo także lubuskiego oraz wielkopolskiego, których członkowie terroryzowali mieszkańców w ramach trwającej w latach 90. "wojny spirytusowej" zwanej także "wojną zgorzelecką" - podkreślił prokurator Karol Borchólski z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

W toku śledztwa policjanci z CBŚP oraz prokuratorzy z dolnośląskiego wydziału PK ustalili okoliczności zaginięcia mężczyzny z 1997 roku. - W wyniku skrupulatnego i długotrwałego badania materiału dowodowego wytypowano miejsce ukrycia zwłok - wyjawił prokurator.

- Następnie funkcjonariusze CBŚP wraz z prokuratorem przy wparciu biegłych z zakresu medycyny sądowej, antropologii i archeologii przez cztery dni prowadzili poszukiwania ukrytych szczątków ludzkich. Prace były prowadzone na dużą skalę, gdyż jak wynikało z materiału dowodowego dla zamaskowania miejsca ukrycia zwłok, miejsce pochówku przykryto ponad 6 - metrową warstwą ziemi i śmieci. To w przeświadczeniu zabójców miało uniemożliwić ich odnalezienie - tłumaczył prokurator Borchólski.

Podkomisarz Paweł Żukiewicz z zespołu prasowego Centralnego Biura Śledczego Policji przekazał PAP, że do przeszukania miejsca wykorzystano ciężki sprzęt oraz przyrządy archeologiczne, za pomocą których przekopano kilkaset metrów kwadratowych powierzchni, do głębokości kilku metrów. - Bardzo dokładne badanie wykopaliska skutkowało ujawnieniem zwłok mężczyzny, ze śladami, które mogły wskazywać na to, że został zamordowany - wyjaśnił policjant.

- Działania śledczych wywołały zaniepokojenie u dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie tego przestępstwa, którzy najprawdopodobniej spodziewając się możliwości zatrzymania wyjechali za granicę - podkreślił podkomisarz.

Materiał dowodowy pozwolił śledczym na sformułowanie zarzutów, a następnie wdrożenia poszukiwań podejrzanych listami gończymi i europejskimi nakazami poszukiwania. - Do akcji wkroczyli policjanci CBŚP z grupy "łowców cieni", którzy ustalili, że jeden z mężczyzn wrócił do Polski i może przebywać w okolicach Grójca na Mazowszu. Tam też został zatrzymany przez policjantów wydziału bojowego CBŚP - przekazał policjant.

- Trop za drugim z podejrzanych mężczyzn wiódł do Hiszpanii, w związku z powyższym policyjni poszukiwacze z "łowców cieni" nawiązali współpracę z hiszpańską policją, która zatrzymała podejrzanego w regionie Alicante. W tych czynnościach wsparcia udzieliła oficer łącznikowa polskiej policji w Hiszpanii, dzięki której była możliwa skuteczna koordynacja działań wykonywanych w Polsce i Hiszpanii - dodał podkomisarz Żukiewicz.

Jak zapewnił prokurator Borchólski, śledztwo jest w toku. - Badane są dalsze wątki tej sprawy - przekazał prokurator.

- Prokuratorzy i funkcjonariusze CBŚP wyjaśniają również okoliczności innych zagadkowych "zaginięć" z lat 90-tych z terenu południowo-zachodniej Polski - dodał prokurator.