Jak najlepiej wypocząć w kraju, w którym "kult pracy wciąż jest żywy"?

Sezon urlopowy w pełni. Jak ten czas maksymalnie wykorzystać, żeby do pracy wrócić z energią i zapałem? I jakie urlopowanie będzie bardziej skuteczne? Krótsze? Czy dłuższe? - Zalecane są częstsze, a krótsze odpoczynki niż skumulowanie wszystkiego w jeden ciąg i wyjechanie gdzieś na miesiąc czy trzy tygodnie - tłumaczył gość Przemysława Iwańczyka.

Psycholog z Uniwersytetu SWPS wyjaśniał, że możemy efektywnie wypocząć w ciągu czterech, siedmiu czy 10 dni. - Jeżeli to zrobimy ciągiem, to nie będzie miało dla naszego organizmu tak dobrego wpływu, bo przez te siedem dni nasz organizm zdążył się już zregenerować - podkreślał Franciszek Ostaszewski.

Najlepiej zatem wypoczywać, "częściej, a krócej". - Najważniejsze jest to, żeby odpoczynek był jakościowy i efektywny. Bo można wyjechać na trzy tygodnie i w ogóle nie wypocząć, a można wyjechać na cztery dni i mieć z tego o wiele większy pożytek - tłumaczył trener personalny.

Gość TOK FM radził, żebyśmy na urlopie w miarę możliwości spróbowali "odłączyć się od wszystkich stresów i bodźców związanych z pracą i pośpiechem, który mamy na co dzień. Żeby jak najbardziej się wyciszyć, odłączyć od elektroniki, e-maili i spraw związanych z pracą i skupić się na tu i teraz". - Jesteśmy na wakacjach i nie powinniśmy myśleć o pracy. Zwiedzajmy świat, odpoczywajmy i oddawajmy się przyjemnościom, żeby zarówno od strony psychospołecznej, jak i biologicznej nasz organizm poczuł, że regeneracja i odpoczynek się dzieje - tłumaczył psycholog.

Ostaszewski dodał, że ważna jest także różnorodność odpoczywania. A to, jaką formę wypoczynku wybierzemy, aktywną czy pasywną, powinno być dopasowane do naszego trybu pracy i życia. - Zwykle mówi się, że aktywny wypoczynek powinien być przeplatany z pasywnym, ale odpoczynek powinien być dostosowany do osoby, bo inny podział odpoczynku zalecimy komuś, kto pracuje w biurze, a inny komuś, kto jest pielęgniarką czy górnikiem i potrzebuje zdecydowanie więcej odpoczynku pasywnego - podpowiada gość "Magazynu TOK FM".

Żeby dobrze wypocząć na urlopie, najlepiej też podomykać ważne sprawy w pracy. - Dla naszego umysłu to odstresowanie nie będzie pełne, jeśli myślami będziemy wracać do pracy. Jeśli wieczorami będziemy czytać e-maile, a w połowie urlopu już nerwowo reagować i myśleć, że jak wrócimy, to będzie 500 nieprzeczytanych wiadomości. I już się zaczynamy tym stresować, mimo że jeszcze kilka dni przed nami - zauważa psycholog. - Przecież nasi przełożeni wiedzą, że jesteśmy na urlopie, nie powinniśmy w sobie wzbudzać poczucia winy, że jesteśmy na wakacjach, bo absolutnie każdy z nas zasługuje na wypoczynek.

Potrzebna edukacja społeczeństwa

Gość TOK FM zwrócił także uwagę na ważną rzecz, że Polska to kraj, w którym panuje kult pracy i na urlopy się krzywo patrzy. Psycholog podkreślił, że pod tym względem trzeba edukować społeczeństwo. - Firmy powinny zadbać o dobrostan pracowników i tworzyć taką atmosferę pracy, że pracownicy wiedzą, że mają prawo do urlopu, mają prawo do odpoczynku i nie stresują się, że z tego powodu mogą być odbierani jako gorsi. Wyobrażam sobie, że często jednak w firmach tak nie jest, że szefowie mogą kręcić nosem (...) Pracodawca powinien wiedzieć, że wypoczęty i szczęśliwy pracownik to lepszy pracownik, a jego wyniki są lepsze, dlatego że on odpoczywa i chce mu się pracować (…) Trzeba edukować społeczeństwo i firmy powinny zadbać o to, żeby urlopy były postrzegane w odpowiedni sposób. Bo to dobre dla pracownika, ale i dla firmy. A niestety w Polsce jest z tym różnie - zauważa Ostaszewski.

Czy umiemy odpoczywać? - Średnio. Jesteśmy zewsząd stymulowani bodźcami słuchowymi i wzrokowymi. Przez to nasze mózgi są mocno przestymulowane i jeżeli się od tego znacząco nie odłączymy w trakcie wakacji, to ten odpoczynek będzie mniej jakościowy - mówił psycholog.

Gość TOK FM zwracał uwagę, że bagatelizujemy naszą aktywność w mediach społecznościowych, myślimy, że to tylko 15 minut przed snem, a to "jednak dla naszego mózgu dodatkowe obciążenie, z którego dobrze by było zrezygnować".

Nie tylko 20 dni w roku

Psycholog radzi, żeby umiejętność zachowania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym wdrożyć na czas pourlopowy. - Odpoczynek to nie tylko 20 dni, codziennie powinniśmy odpocząć i się zregenerować. (…) Nie powinniśmy się przepracowywać i pracować więcej niż osiem, dziewięć czy maksymalnie 10 godzin. Ważne jest, żeby był czas na sen i inne aktywności po pracy, zarówno aktywne, jak i pasywne, bo nasze mózgi, ciała, mięśnie, wszystkie struktury w naszym organizmie potrzebują tego odpoczynku. Codziennie jest to bardzo istotne, żeby nie być przebodźcowanym, żeby znaleźć chwilę na wyciszenie gonitwy myśli, uspokojenie oddechu i stresu, którego jest bardzo dużo na co dzień. Trzeba myśleć o jakości tego odpoczynku nie tylko w lipcu i sierpniu, tylko na co dzień - podkreślił gość TOK FM.