Prokuratura dociera do kolejnych informacji dotyczących wypadku samochodowego, który miał miejsce w nocy z piątku na sobotę przy moście Dębnickim na bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. W jego wyniku czterech mężczyzn w wieku 20-24 lat zginęło na miejscu. Jedną z ofiar jest Patryk P. - syn celebrytki Sylwii Peretti.

Most Dębnicki, przy którym jechał żółty renault megane, jest akurat w trakcie remontu, więc samochody poruszają się jednym pasem w każdym kierunku. Jak wskazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Rafał Babiński, szef Prokuratury Okręgowej w Krakowie, w tym miejscu maksymalna prędkość to 40 km/godz. "Wstępne oceny wskazują, że renault megane przynajmniej trzykrotnie przekroczyło dopuszczalną prędkość. A może nawet więcej" - wyjawił prokurator.

Jak dodał prokurator, "prędkość była całkowicie niedostosowana do warunków". - Obraz monitoringu wskazuje na naruszenie szeregu zasad, w tym również przejeżdżanie na czerwonym świetle przez skrzyżowania - dodał Rafał Babiński.

Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Ustalić to pozwolą dalsze analizy nagrań z monitoringu oraz wyniki sekcji zwłok. - Na kompletne wyniki sekcji zwłok, a przede wszystkim badań toksykologicznych, które pozwolą odpowiedzieć na pytanie, czy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających, musimy poczekać kilka tygodni - poinformował prok. Leszek Brzegowy w rozmowie z "GW".

