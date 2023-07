Tajemnicza śmierć 20-latka w pobliżu stacji benzynowej. Został wyciągnięty z samochodu

Zobacz wideo

Do tragicznych wydarzeń na stacji benzynowej przy ul. Wojska Polskiego w Łodzi doszło w nocy ze środy na czwartek.

- Jak wynika z dokonanych ustaleń, nad ranem minionej nocy, na stację benzynową samochodem marki renault podjechał 20-letni mężczyzna wraz z dziewczyną w wieku ok. 15-16 lat. Do pojazdu podbiegło dwóch mężczyzn, którzy wyciągnęli z auta młodego mężczyznę. Doszło do szarpaniny. Napastnicy odjechali samochodem, z którego wysiadła dziewczyna. 20-latek natomiast skierował się w stronę pobliskiego pasa zieleni, tam gwałtownie upadł - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Jak dodał, zauważył to przypadkowy przechodzień, który wezwał pogotowie. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 20-latka.

Policja przeprowadziła oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczono zapisy monitoringu. Trwają przesłuchania świadków.

- Na obecnym etapie, wszystko wskazuje na to, że doszło do rozboju na 20-latku, któremu zabrano użytkowany przez niego samochód. Dzisiaj z udziałem lekarza sądowego przeprowadzane są szczegółowe oględziny ciała pokrzywdzonego. Dopiero po przeprowadzeniu sądowo-lekarskiej sekcji zwłok możliwe będzie ustalenie mechanizmu śmierci, a przede wszystkim, czy zachowanie napastników pozostaje w związku ze zgonem - zaznaczył prok. Kopania.

Zlecone zostaną także badania pod kątem ustalenia, czy pokrzywdzony nie znajdował się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Prowadząca śledztwo Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty ustala również, czy pokrzywdzony i napastnicy wcześniej się znali.

- Nie jest wykluczone, że to, co wydarzyło się na stacji benzynowej, było kontynuacją sytuacji, która wydarzyła się wcześniej. Ta kwestia jest również przedmiotem naszych ustaleń - dodał rzecznik łódzkiej prokuratury.