Zabierać samochody piratom drogowym? "Tu jest bardzo wiele analogii do broni"

Patryk P. był uczestnikiem nielegalnych wyścigów ulicznych. Chwalił się też w internecie, że znacznie podrasował swoje auto, żeby osiągać jak najwyższe prędkości i daleko za sobą pozostawiać rywali. Piątkowy nocny rajd był jego ostatnim. Razem z nim zginęło także trzech innych młodych mężczyzn.

Nowe informacje ws. wypadku w Krakowie. Kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość "przynajmniej trzykrotnie"

Samochody powinny być konfiskowane?

Bartosz Józefiak, autor książki "Wszyscy tak jeżdżą", mówił w TOK FM, że nielegalne wyścigi odbywają się w bardzo wielu polskich miastach zarówno tych dużych, jak i mniejszych. - Sam incognito brałem udział w takim zdarzeniu w Łodzi. Odbywa się to wszystko przy niesłychanej bierności polskiej policji. Organizatorzy mówili, że policjanci po cywilu sami biorą udział w takich wyścigach, choć nie udało mi się tego zweryfikować. Ale wiem, że policja o tym wiedziała, bo pojawiała się na miejscu po trzech godzinach i nikomu nawet nie wystawiała mandatu. A my zmienialiśmy miejsce – opowiadał gość "Mikrofonu" TOK FM. Józefiak podkreślał, że większość kierowców nielegalnie ścigających się na mieście to młodzi ludzie, którzy "czerpią radość z adrenaliny i szybkiej jazdy. Imponują innym, dziewczynom i chwalą się tymi wyczynami". Teraz zamiast radości jest rozpacz i cztery trumny.

Politycy partii Razem zapowiedzieli, że tuż po jesiennych wyborach wniosą do nowego parlamentu projekt prawa zaostrzający przepisy. – W przypadku recydywistów, ludzi, którzy gnają po ulicach 150-170 km/h i stwarzają zagrożenie dla życia innych, ich samochody powinny być konfiskowane. Życie to nie jest gra komputerowa. (...) Jeżeli komuś brakuje emocji i chce się pościgać, to proponuję, żeby po prostu kupił sobie PlayStation, kupił grę komputerową i tam się pościgał – mówił Adrian Zandberg.

Takie rozwiązanie popiera Marcin Chlewicki, radca prawny i wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które od kilku prowadzi akcję: Chodzi o życie. - Uważam, że konfiskata samochodów kierowców notorycznie albo radykalnie przekraczających prędkość jest absolutnie sensowna i spójna z obszarami prawa. W prawie karnym mamy przepadek narzędzia przestępstwa. Uważam, że wprowadzenie takiej sankcji będzie bardzo dotkliwe i ograniczające bandyterkę na drogach czy terroryzm, bo przecież ci ludzie mogli kogoś zabić. To byli potencjalni zabójcy, warto więc wprowadzić pojęcie zabójstwa drogowego – podkreśla w rozmowie z tokfm.pl Marcin Chlewicki.

Przepisy dotyczące konfiskaty auta za zbyt szybką jazdę wprowadzono m.in. w Austrii, Danii i we Francji. - Warto zacząć dyskusję o konfiskowaniu aut bandytom drogowym. Być może dwukrotne przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powinno prowadzić do utraty samochodu? - zastanawia się radca prawny związany ze Stowarzyszeniem Miasto Jest Nasze. - Strata auta i prawa jazdy są skuteczne, jeśli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa na drogach - dodaje.

Do pomysłu konfiskaty auta mocno dystansuje się Maciej Wroński, który w latach 2003–2007 kierował w Ministerstwie Infrastruktury Departamentem Dróg i Transportu Drogowego. Prawnik specjalizujący się w ruchu drogowym, a obecnie prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. – Jest to środek karny budzący duże wątpliwości, ponieważ kara o charakterze majątkowym dotyka nie tylko sprawcy. Kara ta ma charakter odpowiedzialności zbiorowej, która jest bardziej typowa dla systemów totalitarnych, a nie demokratycznych. Tylko sprawca powinien ponosić konsekwencje swojego czynu – przekonywał w rozmowie z tokfm.pl mój rozmówca.

Gdy ktoś ma prawo jazdy, to ma pozwolenie na broń

– Jeżeli jadę 150 km/h w terenie zabudowanym, to tak jakbym szedł przed siebie i strzelał z pistoletu. Powinno mi się go zabrać, bo służy przestępstwu. Samochód jest jak broń. Gdy ktoś ma prawo jazdy, to ma pozwolenie na broń. Tutaj jest bardzo wiele analogii – ripostuje Chlewicki. – Jeżeli ktoś nie potrafi z niego korzystać, to powinno mu się go odebrać – podkreśla.

– Samochód nie jest bronią. Jest narzędziem, które jak każde narzędzie nieużywane w odpowiedni sposób - może zabić. Najwięcej zabójstw w Polsce jest popełnianych za pomocą noża kuchennego. Czy to znaczy, że nóż kuchenny jest bronią i trzeba będzie mieć zezwolenie na posiadanie noża w kuchni? Tak samo można zabić siekierą, łopatą czy kijem. Samochód jest narzędziem, które może być użyteczne. A nawet ratować życie, gdy jest to karetka jadąca do wypadku czy przewożąca rannego. Jest to narzędzie, które umożliwia nam wymianę towarową i funkcjonowanie gospodarki. To człowiek go używa w sposób albo rozsądny, albo głupi i niebezpieczny – odpowiada prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. – Rozumiem, że takie sformułowania działają na wyobraźnię, natomiast należy się zastanowić, co sprawia, że nasza polityka w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego daje wciąż niewystarczające efekty – dodaje.

Konfiskata auta wydaje się radykalnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy w polskim prawie nielegalne wyścigi nie zostały jeszcze zdefiniowane. Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze uważa, że tak jak istnieje pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej, tak w tym przypadku również powinni być karani organizatorzy. Poza tym, zdaniem aktywisty, radykalne przekroczenie prędkości powinniśmy klasyfikować jako przestępstwo, a nie jak do tej pory wykroczenie.

Maciej Wroński podziela tę opinię. - Pomimo tego, że zazwyczaj jestem ostrożny w szafowaniu surowościom sankcji, to mając na uwadze potencjalne skutki tego typu szaleństw, jestem za tym, żeby tego typu ekscesy uznać za przestępstwo. I tutaj jestem za bezwzględną karą pozbawienia wolności na określonych przez ustawodawcę warunkach – podkreśla prawnik specjalizujący się w ruchu drogowym.

Maciej Wroński uważa, że "przepisami kodeksu karnego powinni być objęci zarówno organizatorzy wyścigów, które odbywają się poza torami, na drogach publicznych, aktywni uczestnicy ścigający się czy też pilotujący tego typu pojazdy".

- Poza tym nazwisko takiej osoby byłoby umieszczane w rejestrze karnym. Oznaczałoby to też trudności w znalezieniu pracy. Być może rozwiązaniem jest też inna definicja dużego przekroczenia prędkości. W prawie istnieje coś takiego jak czyn przepołowiony. Do pewnej kwoty czyn uznawany jest jako wykroczenie, a powyżej już jako przestępstwo – wyjaśnia Marcin Chlewicki.

To nie są ofiary piratów drogowych

W raporcie Komendy Głównej Policji za ubiegły rok czytamy, że najczęściej wypadki powodują kierowcy w wieku 18-24 lat. "W 2022 r. byli oni sprawcami 3 059 wypadków (15,8 proc. wypadków powstałych z winy kierujących), zginęło w nich 281 osób, a 3 910 zostało rannych" – podaje policja. "Przyczyną 34,9 proc. wypadków, które spowodowali młodzi kierowcy, było "niedostosowanie prędkości do warunków ruchu", a o ich ciężkości świadczy 52,7 proc. zabitych w wypadkach przez nich spowodowanych. Jest to grupa osób, którą cechuje brak doświadczenia i umiejętności w kierowaniu pojazdami i jednocześnie duża skłonność do brawury i ryzyka" – informuje Komenda Główna Policji.

- Sytuacje, w których ktoś jedzie 120 km/h są bardzo medialne i wszyscy o nich mówią, natomiast problemem w Polsce jest to, że najczęściej ofiary śmiertelne to nie są ofiary bandytów drogowych, tylko tych osób, które jeżdżą trochę za szybko. Notorycznie każdy kierowca przekracza prędkość o 10, 20 czy 30 km/h. Nie bez przyczyny walczyliśmy o wprowadzenie na obszarze zabudowanym limitu prędkości do 50 km/h. Każde 10 km/h ma znaczenie – wyjaśnia Chlewicki.

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze od lat działa na rzecz poprawienia bezpieczeństwa na drogach w ramach akcji "Chodzi o życie". Udało mu się doprowadzić do trzech zmian w przepisach i wprowadzenia: limitu prędkości 50 km/h przez całą dobę na terenie zabudowanym, pierwszeństwa dla pieszych wchodzących na pasy i rewaloryzacji mandatów.

– Trzy proste zmiany w przepisach zmieniły radykalnie sytuację polskich na drogach. Wcześniej gorsze były od nas tylko Bułgaria i Rumunia. Z końca stawki europejskiej przesunęliśmy się do połowy. Niedawno minister Rafał Weber, który był sceptyczny wobec tych zmian – odbierał Oscara - europejską nagrodę za poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego – relacjonuje radca prawny.

Na polskich drogach zbyt mało radarów

Stowarzyszenie podnosi także czwarty postulat, czyli konieczność lepszej egzekucji prawa. Zdaniem aktywistów na polskich drogach jest zbyt mało radarów. Obecnie jest ich ok. 500, Miasto Jest Nasze postuluje pięciokrotne ich zwiększenie do liczby ok. 2,5 tys. Aktywiści zwracają również uwagę, że należy zwiększyć liczbę miejsc z odcinkowym pomiarem prędkości – teraz jest 30, stowarzyszenie chce, żeby było ich 500.

Marcin Chlewicki zwraca także uwagę, że potrzebna jest zmiana nakładania mandatów. Zamiast procedury o postępowaniach w sprawach o wykroczenia powinny być wystawiane w postępowaniu administracyjnym, co przyspieszy ten proces.

– Zwróćmy uwagę, że w przypadku systemu automatycznego nadzoru CANARD, nie ma mowy o automatyzmie. NIK udowodnił, że CANARD, który nakłada te mandaty jest niewydolny, a ogromna liczba nakładanych mandatów przez radary przedawnia się, dlatego proponujemy, żeby wystawiać je w postępowaniu administracyjnym. Wtrącanie ludzi do więzień się nie sprawdza, ale tu nie chodzi o więzienia, tylko o nieuchronność kary i dotkliwe kary finansowe – przekonuje Chlewicki.

Gdy tymczasem młodzi ludzie chwalą się w internecie swoimi wątpliwymi popisami na drodze, piszą, że jeżdżą bez prawa jazdy przez trzy lata i "nic im nikt nie zrobi". Niestety zły przykład idzie też od celebrytów, którzy często bez skrupułów łamią prawo. - W Skandynawii znaleźli na to sposób. Kary nie są podwyższane dla wszystkich, tylko kara jest określana w zależności od majątku i stopnia zamożności. Gdyby zamiast zajmowania się wypełnianiem od góry do dołu tabelki, wymiar sprawiedliwości plus organy ścigania chciały pracować, to sytuacja na drogach wyglądałaby inaczej – zauważa prawnik od ruchu drogowego.

Marcin Chlewicki dodaje, że obecna władza zrobiła wiele w kierunku poprawy ruchu drogowego, ale tuż przed wyborami zaczyna się wycofywać ze swoich zmian. – Pod wpływem lobbingu Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego zostały przywrócone kursy redukujące punkty karne. Są dla nich dodatkowym źródłem zarobku. Zamiast WORD-y wesprzeć finansowo, tworzone są kursy, na których często stawiają się seryjni drogowi bandyci. Z tego co wiemy, są one popularne szczególnie wśród osób, które notorycznie łamią przepisy. A przecież jest proste rozwiązanie. Jeżeli ktoś chce zredukować punkty, to najlepiej ich w ogóle nie mieć, a po ich zdobyciu, po prostu pilnować się, żeby nie przekroczyć limitu i jeździć bezpiecznie. To jest absolutne kuriozum, że zamiast jeździć bezpiecznie, ktoś idzie na kurs redukujący punkty karne – denerwuje się.

Szkolenie kierowców, głupcze!

Dla prezesa Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska temat punktów karnych jest "tematem zastępczym". - Gdyby policja znajdowała się na drogach, nie trzeba by punktów karnych. Proszę powygłupiać się w Stanach Zjednoczonych. Nie trzeba tam żadnego systemu punktowego, bo tam policja jest obecna – podkreśla Wroński. – Zresztą w Polsce sama policja zachęca do użytkowania programów, które służą omijaniu fotoradarów, co też mi się w głowie nie mieści - zauważa.

Wroński uważa, że należy zreformować system edukacji kierowców, bo jeśli chodzi o ich szkolenie ,to "działania od lat są pozorowane". - Na tej samej zasadzie jak w wojsku. Kapral bierze rękawiczkę i sprawdza kurz na framudze drzwi, a żołnierz nigdy nie miał karabinu w ręku. I tak samo jest w ośrodkach szkolenia kierowców. Wymyślane są nowe systemy teleinformatyczne, obowiązki szkolenia kierowców, różne regulacje, dzienniki prowadzonych zajęć, sprawozdania – a od mieszania herbata nie stanie się słodsza – podkreśla rozmówca.

Zdaniem Macieja Wrońskiego, należy określić inne cele podczas egzaminu, tak aby kursant mógł nauczyć się bezpiecznej jazdy. – Wtedy nie szukałby najtańszego ośrodka, tylko takiego, który umożliwi mu zdanie tego egzaminu – przekonuje prawnik.

Winny jest pieszy

Bartosz Józefiak, w swojej książce "Wszyscy tak jeżdżą", dał głos tym, którzy spowodowali wypadek śmiertelny. - To może być pan po sześćdziesiątce, młodzi ludzie czy prawnik, który samochód nazwał trumną na czterech kółkach. Łączy ich jedno. Kompletnie wypierają swoją winę. Oni po prostu nie przyjmują do wiadomości, że popełnili przestępstwo, że ktoś przez nich zginął. Znajdują 100 tysięcy wytłumaczeń, dlaczego to jest wina pieszego albo innego kierowcy – mówił dziennikarz w TOK FM w audycji Grzegorza Sroczyńskiego.

Reportażysta zauważył, że w relacjach jego rozmówców przebija silna narracja, że to pieszy jest winny, a nie oni. Czy zmiany w przepisach podniosą bezpieczeństwo na drogach? - Na pewno jest to jedno z narzędzi. Czy wpłynie na tych, którzy pomimo dopuszczenia się takich czynów, uważają, że są ofiarami? Śmiem wątpić. Nadzieja w tych kierowcach, którzy tylko trochę przekraczają prędkość. Oni powinni sobie zaostrzenie prawa wziąć do serca. Trzeba jednak poprawić egzekucję prawa i wprowadzić w życie nasz czwarty postulat – zapewnia Chlewicki.

- Uchwalamy prawo w naszym papierowym państwie, potem je zaostrzamy, a dlaczego nie działa? Bo nie jest egzekwowane – mówi zdecydowanie Maciej Wroński. – Prawo nie powinno polegać na tym, że łapiemy co milionowego kierowcę i ucinamy mu głowę. To nie działa. Powinniśmy łapać co drugiego i wlepiać mu mandat w wysokości 200 zł, wtedy odczuje to na własnej skórze i pomyśli, że łamanie przepisów się nie opłaca – twierdzi prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska.

