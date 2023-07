Pożar hali z odpadami w Zielonej Górze. "Ten dym może być toksyczny"

Zobacz wideo

"Płonie hala w Przylepie, dzielnicy Zielonej Góry, w której od lat składowane są chemikalia. Na miejscu jest 20 zastępów straży pożarnej. Strażacy apelują do mieszkańców, by jak najszybciej wrócili do mieszkań i szczelnie pozamykali okna. Kłęby dymu widoczne są z daleka, słychać wybuchy" - poinformował portal TVN24.

- Ten dym może być toksyczny - mówił st. kpt. Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy lubuskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, cytowany przez portal.

O pozostanie w domach i nieotwieranie okien apeluje także Urząd Miasta w Zielonej Górze.