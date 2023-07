Zobacz wideo

Opanowanie pożaru nielegalnego magazynu, w którym składowane były od lat niebezpieczne materiały, zajęło strażakom kilkanaście godzin. Cały czas trwa dogaszanie ognia. Jak zapewniają min. Anna Moskwa i wojewoda lubuski nie ma "zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców".

Ekspertka gospodarki odpadami Hanna Marliere tłumaczyła w TOK FM, że "nie do końca wiadomo, co było" składowane w hali. - Czy nie było tam substancji, które nawet w mikroilościach mogą nam zaszkodzić. Tego pewnie długo jeszcze wiedzieć nie będziemy - oceniła rozmówczyni Anny Piekutowskiej. I wyjaśniła, że należy wykazywać się "dużą dozą ostrożności" w przypadku np. owoców i warzyw, na które mogły opaść opary unoszące się od wybuchu pożaru.

Gościni podkreśliła, że "na szczęście" konsekwencje dla środowiska tego typu pożarów są krótkoterminowe. - Bo taka chmura szybko się rozcieńcza, ale opad toksycznych substancji może skazić glebę, wodę gruntową, plony. Więc jeżeli paliłby się tam substancje, w których są pierwiastki rakotwórcze albo inne bardzo szkodliwe dla zdrowia, to opad takiej toksycznej chmury pyłu mógłby też spowodować duże ryzyka sanitarne i epidemiologiczne w danym rejonie - oceniła.

Nielegalne składowiska niebezpiecznych materiałów. Zielona Góra nie była jedyna

Ledwie przed kilkoma laty mieliśmy w Polsce prawdziwy wysyp pożarów składowisk odpadów. To, co wydarzyło się w Zielonej Górze, pokazało, że problem nadal jest bardzo poważny. Bo podobnych miejsc - jak mówiła Marliere - jest znacznie więcej. - Takie miejsca ciągle są i nie są usuwane przez odpowiednie służby. Takie bomby ekologiczne są np. w Zachemie w Bydgoszczy i też lokalni aktywiści mówią o niebezpieczeństwach; takie bomby są w Małopolsce. Chyba nie ma województwa, w którym nie ma chociaż jednego takiego miejsca, o którym wszyscy wiedzą i przerzucają się jak piłeczką, czy likwidować to ma prezydent, a może wojewoda - wyjaśniła. Likwidacja tego typu magazynów jest niezwykle kosztowna, bo zajmuje się tym niewiele firm.

Nowelizacja przepisów, którą przeprowadzono po fali pożarów nielegalnych składowiska w 2018 roku, nie rozwiązała problemu. - Ona oczywiście nie uderzyła w szarą strefę, dlatego, że szara strefa jak nie przestrzegała przepisów, to dalej ich nie przestrzega. Trochę poprawiła się sprawa ze względu na wzmocnienie inspekcji ochrony środowiska. Ale nadal borykamy się nie z problem bieżącym, że coś dzieje się tu i teraz - ktoś zaczyna nielegalnie składować odpady, tylko mamy nierozwiązane problemy z przeszłości; takie zakopane trupy, którymi tak naprawdę nikt się nie zajął od początku do końca - przekonywała ekspertka.

Jak argumentowała, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska dysponuje ogromnymi środkami, które są wydawane m.in. "na dziki, straż pożarną, różne dziwne inicjatywy, ale nie ma programu dla samorządów na likwidację niebezpiecznych miejsca składowania odpadów". - Więc problemem są jak zwykle pieniądze. Samorząd, który musi popłacić bieżące rzeczy, gdy nagle ma kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów złotych wydać na likwidację takiego obiektu - i dochodzić potem swoich praw od nielegalnych firm, które często znikły, to nie ma środków, żeby wyłożyć pieniądze - mówiła rozmówczyni Anny Piekutowskiej.

Z braku pieniędzy "czekamy, czekamy i czekamy" - I zwykle to czekanie kończy się niestety tragedią - dodała ekspertka.

Zmiana przepisów - jak opisywała biolożka środowiska i dyrektorka Green Management Group - doprowadziła np. do tego, że dochodzi do "spektakularnych zatrzymań pojedynczych samochodów, które wwożą odpady bez odpowiedniego dokumentu". - Ale to nie są działania, które uderzają w realny problem. Branża i środowiska ekologów wiedzą o tym, gdzie są takie miejsca (składowiska niebezpiecznych substancji), ale brakuje systemowych rozwiązań - oceniła.

Co więc należałby zrobić, poza przyznaniem środków na likwidację nielegalnych magazynów i składowisk? Według gościni TOK FM należałoby stworzyć mapę miejsc zagrożeń. - Nadać tym miejscom kategorie ryzyka. I zacząć systemowe usuwania tych miejsc. Bez tego, co roku będzie problem albo kilka razy w roku - ostrzegała Hanna Marliere.