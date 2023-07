Ministra 鈔odowiska Anna Moskwa uspokaja豉 - podczas niedzielnej konferencji prasowej, 瞠 z powodu po瘸ru w Przylepie pod Zielon G鏎 "nie ma zagro瞠nia dla zdrowia i 篡cia mieszka鎍闚".Wojewoda lubuski W豉dys豉w Dajczak zapewni, 瞠 "po瘸r jest opanowany" i powinien by "w ci庵u kilku godzin zako鎍zony".

Magazyn, w kt鏎ym znajdowa造 si niebezpieczne substancje p這nie od soboty. Nawet po kilkunastu godzinach akcji gaszenia ognia, dym nad miastem - jak relacjonowa reporter TOK FM - "wida z odleg這軼i kilkunastu kilometr闚".

Zgod na sk豉dowanie w Przylepie niebezpiecznych substancji wydano w 2014 roku. Sp馧ka, kt鏎a za to odpowiada豉, szybko si ulotni豉. Jak przypomnia豉 w TOK FM Maja Saw豉cka z zielonog鏎skiej "Gazety Wyborczej", "od 2019 roku jest nakaz s康owy, niezw這cznie usun望" to, co znajdowa這 si w magazynie. Z ekspertyzy, kt鏎a zleci豉 prokuratura, wynika這, 瞠 znajduj si tam bardzo toksyczne substancje.

- Badanie zrobiono szcz徠kowe, bo nie mo積a by這 dosta si g喚biej. To substancje o statusie trucizny lub takie, kt鏎e w du瞠j dawce powoduj 鄉ier, a tak瞠 takie, kt鏎e powoduj b鏊e g這wy, drgawki, substancje narkotyczne. Dlatego prokuratorzy tak pilnie nakazali, 瞠by miasto niezw這cznie to usun窸o - m闚i豉 w rozmowie z Ann Piekutowsk.

Czy po瘸ru w Zielonej G鏎ze mo積a by這 unikn望?

Wyrok s康u z 2019 roku uprawomocni si w marcu 2020 roku. Co od tego czasu zrobi造 w豉dze Zielonej G鏎y, rz康z帷y miastem od kilkunastu lat Janusz Kubicki? - Miasto przez trzy lata markowa這 w og鏊e, 瞠 to sk豉dowisko b璠zie sprz徠a, og豉szaj帷 przetargi, potem ich nie rozstrzygaj帷. T逝macz帷, 瞠 nie ma zarezerwowanych w bud瞠cie tak du篡ch pieni璠zy - m闚i豉 Saw豉cka.

Dziennikarka te t逝maczenia zestawi豉 ze spektakularnymi inwestycjami miejskimi. - W tym czasie podj皻o decyzj o budowie wielkiego kompleksu basen闚 wartego 100 mln z這tych. A w Zielonej G鏎ze nie ma wody, miasto powoli usycha, jeste鄉y latem w trakcie suszy hydrologicznej. Nie wiem, czy ta decyzja by豉 w jakikolwiek spos鏏 przemy郵ana, np. opracowywana przez hydrobiolog闚 - podkre郵i豉.

Go軼ini niedzielnego "Poranka Radia TOK FM" doda豉, 瞠 s miasta, kt鏎e baseny wybudowa造 za du穎 mniejsze pieni康ze. - Za 20-30 mln z這tych, a my b璠ziemy mieli taki za 100 mln, natomiast na zabezpieczenie mieszka鎍闚 przed niebezpiecze雟twem zabrak這 pieni璠zy. I o to mieszka鎍y maj pretensje - stwierdzi豉. Niezadowolenie wida m.in. w internetowych komentarzach dotycz帷ych po瘸ru. - Urz康 miasta, prezydent zablokowali mo磧iwo嗆 komentowania post闚 dotycz帷ych po瘸ru. Oburzenie mieszka鎍闚 Zielonej G鏎y jest naprawd bardzo du瞠 - podsumowa豉 dziennikarka "Gazety Wyborczej".