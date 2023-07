Fernando Santos opuści piłkarską reprezentację Polski? PZPN zabrał głos

Saudyjskie media przekonują, że 68-letni Fernando Santos stracił zainteresowanie posadą selekcjonera reprezentacji Polski. Utrzymują, że Portugalczyk porozumiał się już z czwartym zespołem poprzedniego sezonu Saudi Pro League, Al-Shabab. Warunki współpracy miały zostać ustalone, a więc do finalizacji operacji brakuje jedynie podpisu.

REKLAMA

- My nic nie wiemy na ten temat - przekazał PAP rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski.

Były trener reprezentacji Portugalii biało-czerwonych prowadzi ledwie od stycznia 2023 roku. Pod wodzą Santosa polska reprezentacja w słabym stylu zaczęła eliminacje Euro 2024. Polacy przegrali 1:3 z Czechami i 2:3 z Mołdawią. Na koncie mają tylko jedno zwycięstwo - 1:0 z Albanią.

Fernando Santos pójdzie w ślady Sousy?

Przypomnijmy, że PZPN ma już na koncie "przygodę" z trenerem reprezentacji, który dość szybko zakończył współpracę z Polakami. W 2020 roku z reprezentacją rozstał się Portugalczyk Paulo Sousa. Także wtedy najpierw o sprawie informowały media.

Informacja była dementowana i szybko okazało się, że Sousa trenerem biało-czerwonych nie jest.

Posłuchaj:

To nie wszystko, co mamy dla Ciebie w TOK FM Premium. Spróbuj, posłuchaj i skorzystaj z oferty "taniej na zawsze". Wejdź tutaj, by znaleźć szczegóły >>