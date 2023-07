28-latek uciekał autem, nie chciał zatrzymać się do kontroli. Na koniec próbował przejechać policjanta

Patrol policji w Małym Płocku (powiat kolneński) kilka minut po godzinie 5 chciał skontrolować kierowcę citroena, mężczyzna nie zatrzymał się i uciekał kilkanaście kilometrów, nie reagując na polecenia wydawane przez policjantów, którzy podjęli za nim pościg. Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa poinformował, że mężczyzna prowadziła auto w sposób zagrażający innym uczestnikom ruchu, zajeżdżał im drogę, gdy próbowali go zatrzymać.

Kierowca citroena został ostatecznie zatrzymany, kiedy wjechał na prywatną posesję w miejscowości Janowo. Krupa podał, że gdy policjanci zablokowali mu wyjazd i jeden z funkcjonariuszy próbował uniemożliwić mu dalszą jazdę, mężczyzna ruszył, próbując przejechać policjanta. - Policjant wykorzystał broń oddając dwa strzały w kierunku tego pojazdu - dodał Krupa. Jak podał, "żaden z policjantów nie został ranny. Uszkodzone zostały dwa pojazdy funkcjonariuszy".

28-latek został zatrzymany. Mężczyzna miał - jak poinformowała policja - w wydychanym powietrzu miał 2,7 prom. alkoholu, a także "cofnięte uprawnienia do kierowania". W samochodzie jechały dwie osoby.

Na Podlasiu od rana policja przeprowadza kontrole trzeźwości.

