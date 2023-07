Zobacz wideo

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Żurominie asp. Tomasz Łopiński przekazał, że kierowca osobowego volkswagena jechał w obszarze zabudowanym w miejscowości Seroki gm. Lutocin z prędkością 148 km/h, mimo że obowiązuje tam ograniczenie do 50 km/h.

Obecność policjantów z drogówki w Serokach nie była przypadkowa. - Kilka dni temu za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa wpłynęło do nas zgłoszenie od mieszkańców tej miejscowości, że niektórzy kierowcy najwyraźniej mylą drogę powiatową z autostradą, i jadą tam z nadmierną prędkością - powiedział rzecznik.

Według policji o dużej nieodpowiedzialności 27-letniego mieszkańca powiatu sierpeckiego oświadczyła nie tylko szybka jazda, ale także to, że wiózł dziecko, które narażał na niebezpieczeństwo.

Za popełnione wykroczenie kierowca ukarany został mandatem w wysokości 2,5 tys. złotych i 15 punktami karnymi. Rzecznik zaznaczył, że nie były to pierwsze punkty karne na koncie kierowcy; miał ich już 11 za inne wykroczenia w ruchu drogowym.

Policjanci zatrzymali 27-latkowi prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Z uwagi na przekroczoną liczbę punków karnych, po trzech miesiącach 27-latek ponownie będzie musiał poddać się egzaminowi państwowemu, który zweryfikuje jego wiedzę w zakresie przepisów ruchu drogowego i umiejętności kierowcy – zauważył policjant.

