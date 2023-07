81-letnia kobieta wpadła przed nadjeżdżający pociąg. Ludzie krzyczeli, by skuliła się między szynami

O sprawie informuje straż pożarna. We wtorek "o godzinie 7:57 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie otrzymało zgłoszenie o kobiecie znajdującej się pod pociągiem na terenie dworca kolejowego Jaworzno Szczakowa". "Na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy z JRG Jaworzno, które ewakuowały poszkodowaną ze strefy zagrożenia, udzieliły jej kwalifikowanej pierwszej pomocy i przekazały Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Przy zdarzeniu interweniowała również policja oraz Straż Ochrony Kolei" - informują strażacy z Jaworzna we wpisie na Facebooku.

Jak informuje portal tvn24.pl, 81-latka poruszała się o kulach. Gdy wychyliła się na peronie, by sprawdzić, czy nadjeżdża pociąg, oślepiło ją słońce. Straciła równowagę i spadła na tory kolejowe. W tym czasie do peronu zbliżał się pociąg. Świadkowie zaczęli krzyczeć do kobiety, by skuliła się między szynami. Na szczęście maszynista zdążył wyhamować.

- Okazało się, że w wyniku upadku doznała złamania nadgarstka. Kobieta została przewieziona do szpitala - relacjonował w tvn24.pl aspirant Michał Dyl, oficer prasowy straży pożarnej w Jaworzni.