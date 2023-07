Pożyczyli pojazd z budowy, żeby jechać po papierosy. "Oboje byli pijani i wymieniali się za kierownicą"

W niedzielę po godz. 23 dyżurny komendy w Siedlcach otrzymał zgłoszenie, że z placu budowy autostrady w miejscowości Białki wyjechał i porusza się drogą krajową nr 63 pojazd budowlany, którego kierujący jest najprawdopodobniej nietrzeźwy.

Policjanci zauważyli wozidło na stacji paliw w miejscowości Wiśniew. Przyjechali nim po papierosy 35-letni mieszkaniec tej miejscowości oraz 27-letnia mieszkanka Siedlec. - Wykonane badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna w swoim organizmie miał 1,5 prom. alkoholu, zaś kobieta - 1,7 prom. - przekazała policjantka.

Jak się okazało para pożyczyła wozidło z terenu budowy, na której zatrudniony był mężczyzna. Po drodze obydwoje zamieniali się za kierownicą.

Kobieta i mężczyzna usłyszeli zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości pojazdem niedopuszczonym do ruchu po drodze publicznej. Po sprawdzeniu danych 35-latka w systemach policyjnych okazało się, że dodatkowo naruszył on dwa zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez sąd. Podejrzani przyznali się do winy. Teraz o ich dalszym losie zadecyduje sąd.