Płonie składowisko odpadów w Nowym Miszewie. "Apelujemy do mieszkańców, aby pozostali w domach"

"W tej chwili pali się składowisko odpadów w Nowym Miszewie. Są to - ze względu na selekcję - odpady zmieszane. Pali się sterta mniej więcej 50 na 60 na 10 metrów. W tej chwili w gaszenie pożaru zaangażowani są strażacy Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczych straży pożarnych i zakładowej straży pożarnej PKN Orlen" - powiedział Mysera.

W akcji gaszenia bierze obecnie udział 10 samochodów, ok. 50 strażaków.

- Są to odpady zmieszane, jest tam folia i różne inne rzeczy, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia, dlatego apelujemy do mieszkańców o to, aby pozostali w domach i pozamykali okna tak, aby nie wdychać produktów spalania - podkreślił.

Dodał, że w tej chwili strażacy próbują zlokalizować źródło ognia. "Jest ono umiejscowione w środku pryzmy. W związku z tym dotarcie do źródła ognia zajmie nam trochę czasu. Na miejscu pracuje koparka, która toruje strażakom drogę do źródła tego pożaru" - powiedział.

